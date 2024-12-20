Маммопластика: топ-5 вопросов пластическому хирургу

Если вы уже решились на маммопластику, пластический хирург Александр Бебых ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся операции на молочных железах.

У каждой женщины свои причины для этого, но самая популярная – желание иметь красивую грудь. Кто-то мечтает об увеличении размера груди, чтобы чувствовать себя более привлекательной. Кто-то хочет вернуть груди форму и упругость после грудного вскармливания или из-за возрастных изменений. Довольно часто женщины хотят убрать асимметрию груди, потому что это мешает им чувствовать себя уверенно. После эстетических причин идут медицинские. Маммопластика позволяет восстановить форму груди после лечения онкологических заболеваний. Уменьшение размера груди – это уменьшение нагрузки на спину. Для кого-то это важная причина, чтобы решиться на операцию.

На что следует обратить внимание при выборе пластического хирурга?

Если вам нужен гарантированный результат – смотрите в сторону постоянно практикующих профессионалов. Важно, чтобы хирург специализировался именно на маммопластике, имел соответствующее образование и сертификаты, подтверждающие его квалификацию. Иногда к нам приходят пациентки, которые рассказывают, что им понравилось, как мы сделали грудь их подругам. Поэтому не стесняйтесь интересоваться чужим опытом – рекомендация знакомого вам человека может быть полезна. Также о каждом хирурге есть отзывы в интернете, но больше о его работе расскажет портфолио. На фото можно увидеть пациентов до и после операции. Для многих решающим критерием является цена процедуры. Опять же, советую выбирать лучших специалистов в том ценовом сегменте, который вам по карману. Очень важна первая консультация с хирургом. Общение должно быть комфортным, у вас должно появиться доверие к врачу.

Как понять, что делать в клинике операцию не стоит?

Признаков, что нужно искать лучший вариант – много. Не стесняйтесь спрашивать хирурга о расходах – вы должны знать, сколько будет стоить операция и процедуры восстановления. Если он не спешит делиться информацией, задумайтесь. В то же время слишком дешевая цена может свидетельствовать об устаревшем оборудовании и плохом качестве имплантов. Не верьте в нереалистические обещания типа: "Результат будет идеальным, вот увидите". Профи так икогда не скажет. Еще один сигнал – отказ хирурга показать свое портфолио. Профессионалы гордятся результатами своей работы, а не скрывают ее. Никогда не соглашайтесь на операцию, когда на вас давят.

Как выбрать размер имплантатов?

Когда женщина приходит на консультацию, она должна рассказать, какой результат хочет получить. Мы делаем все необходимые замеры и в соответствии с параметрами грудной клетки выбираем демонстрационные сайзеры. Это имплантаты, которые размещаются под футболкой, чтобы пациент увидел, как это будет выглядеть вживую. Можем одновременно разместить и больший и меньший размер, чтобы женщина почувствовала разницу. Когда женщина говорит – "Вот с этим сайзером мне комфортно" – начинаем работать с размером более подробно. При выборе имплантов хирург обязательно учитывает рост пациента. От этого зависит высота имплантата: высокий, средний и низкий профили. Для нас важно, чтобы результат был эстетичным.

Как долго длится реабилитационный период после операции?

Расскажу поэтапно, как проходит восстановление после маммопластики. Несколько дней после операции пациентка остается в клинике под наблюдением медперсонала. Этот период тяжелый, потому что женщина чувствует легкую боль, натянутость в груди, в зоне проведения операции есть отеки. Чтобы сделать это время более комфортным, мы назначаем пациенту обезболивающие и антибиотики, чтобы избежать инфекций. После выписки пациент проходит реабилитацию на дому. Первая неделя под запретом любые физические нагрузки и горячие ванны. Через 7-10 дней мы снимаем швы. К этому моменту существенно уменьшатся отеки и кровоподтеки, но окончательная форма груди еще не будет зафиксирована, поэтому пациент будет продолжать носить компрессионное белье. К привычной жизни – легкий спорт и незначительные нагрузки – человек вернется через 1-2 месяца. Полное заживление рубцов произойдет в период от шести месяцев до года. Именно тогда и будет закреплен окончательный результат маммопластики.

Александр Бебых

Как долго нужно носить компрессионное белье?

Компрессионное белье пациент одевает сразу после операции и носит непрерывно 6-8 недель. Основное количество осложнений, случающихся после пластики груди – результат несоблюдения этой рекомендации. Задача компрессионного белья – удерживать имплантаты в правильном положении, чтобы зафиксировалась желаемая форма груди. Но даже когда хирург отменит компрессионное белье, нельзя сразу одевать любимое белье с жестким каркасом или пушапом. Еще два месяца придется носить удобные спортивные топы, которые не давят на грудь. Нужно дать груди свободно принять форму.

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