Мифы о грудных имплантатах, которые до сих пор пугают женщин

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Несмотря на то, что операции по увеличению груди проводятся уже много десятилетий, вокруг имплантатов до сих пор существует немало мифов. Именно они часто становятся причиной необоснованных страхов. Пластический хирург и эксперт по маммопластике, основатель Elize Clinic Ярослав Тихонов рассказал о самых распространенных из них.

Миф 1. Грудные имплантаты вызывают рак молочной железы.

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Правда: На сегодняшний день нет научных доказательств того, что современные грудные имплантаты повышают риск развития рака молочной железы. Женщины с имплантатами проходят те же профилактические обследования, что и все остальные.

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Миф 2. Имплантаты нужно менять каждые 10 лет.

Правда: Это один из самых распространенных мифов. Современные имплантаты не имеют «срока годности». Если они целы, не вызывают дискомфорта, а пациентка довольна результатом, плановая замена не требуется.

Миф 3. После увеличения груди нельзя кормить ребенка грудью.

Правда: В большинстве случаев правильно проведенная операция не влияет на возможность грудного вскармливания. Это зависит от методики операции и индивидуальных особенностей пациентки.

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Миф 4. Имплантаты могут «лопнуть» во время полета или занятий спортом.

Правда: Современные имплантаты проходят многоуровневые испытания на прочность. Перепады давления во время авиаперелетов, физические нагрузки или занятия спортом не приводят к их разрыву.

Миф 5. Грудь с имплантатами всегда выглядит неестественно.

Правда: Современная эстетическая хирургия ориентирована на естественный результат. При правильном подборе имплантатов, их размера и формы грудь может выглядеть максимально гармонично и естественно.

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Миф 6. Имплантаты мешают проходить маммографию.

Правда: Имплантаты не являются противопоказанием к маммографии или другим методам обследования молочных желез. Важно лишь сообщить врачу об их наличии, чтобы обследование проводилось в соответствии с соответствующим протоколом.

Миф 7. Если установить имплантаты, грудь больше не будет меняться.

Правда: Имплантат не останавливает естественные процессы старения. Беременность, грудное вскармливание, колебания веса и возрастные изменения могут влиять на форму груди независимо от наличия имплантатов.

«Современная пластическая хирургия основана не на мифах, а на доказательной медицине. Именно поэтому перед операцией важно получать информацию от квалифицированного пластического хирурга, а не из социальных сетей или с форумов. Информированная пациентка принимает более взвешенные и осознанные решения, а это — один из ключевых факторов успешного результата», — комментирует Ярослав.

Ярослав Тихонов

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