Обвисшая кожа: от профилактики до пластической хирургии

© Credits

Реклама

Как предотвратить обвисание еще на этапе снижения веса и какие эстетические операции помогут избавиться от лишней кожи, рассказывает основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих.

«Во время резкого похудения кожа просто не успевает адаптироваться к новым объемам тела, поэтому обвисает на животе, бедрах, плечах и спине, — говорит Александр Бебих. — Оптимальный темп похудения — до 1% массы тела в неделю. Если худеть постепенно, тонус кожи сохраняется и она может сокращаться самостоятельно. В то же время даже идеальный темп не гарантирует полного отсутствия обвисания, потому что нужно учитывать другие факторы — возраст человека и его генетику. Опираясь на свой практический опыт, скажу: если пациент быстро сбросил более 30 килограммов, кожа точно не сократится сама. Поможет только пластическая хирургия».

Кожный интерес

Во время похудения акцент нужно делать на питании. Пища должна быть богатой белком и витаминами A, C, E. Можно использовать натуральные пищевые добавки, содержащие коллаген: он улучшает упругость кожи. Чаще делайте физические упражнения, которые сохранят вашу мышечную массу и подтянут кожу изнутри. Не лишним будет обратиться к профессиональному косметологу. В современной косметологии существует много полезных процедур для кожи: мезотерапия с коллагеном, физиотерапия, лазеры.

Реклама

После похудения кожа также нуждается в правильном уходе. Полностью вернуть эластичность можно не всегда, но улучшить тонус — вполне реально. Первый шаг — увлажнение. Используйте кремы и лосьоны с компонентами, удерживающими влагу (гиалуроновая кислота, глицерин, керамиды). Второй шаг: массаж и стимуляция кровообращения. Это может быть мягкий домашний массаж специальной щеткой для кожи, или же профессиональные процедуры в салоне, которые улучшают микроциркуляцию. Третий шаг: водный баланс. Достаточное потребление чистой воды поддерживает тургор кожи. Четвертый шаг: контрастный душ. Контрастные температуры улучшают тонус кожи.

Интересные факты

Кожа постоянно обновляется. Например, поверхностный слой (эпидермис) обновляется за 28-40 дней. Более глубокие слои кожи обновляются медленнее. Если кожа долго была растянутой — как это бывает при ожирении или беременности — ее эластичные волокна частично теряют способность сокращаться.

Что предлагает пластическая хирургия?

Абдоминопластика. Коррекция формы живота не имеет фиксированного лимита по удалению обвисшей кожи. При умеренном избытке хирург может убрать полоску размером 10-20 сантиметров, а в случае массивной потери веса (например, после бариатрии), объем удаленной ткани может достигать 1-2 килограммов. Эта процедура называется расширенной абдоминопластикой. Во время операции хирург может не только удалить лишнюю кожу, но и сшить растянутые мышцы живота, чтобы живот пациента выглядел плоским и подтянутым.

Брахиопластика. Кожа на внутренней поверхности плеч — одна из наименее эластичных зон тела. Даже при регулярных тренировках или значительном похудении она практически не исчезает. Избавиться от нее поможет хирургическая подтяжка рук. При легком провисании хирург удаляет несколько сантиметров кожи. При значительном — 20-30 сантиметров, поскольку удаляется большая складка кожи от подмышки до локтя. Наилучший результат после брахиопластики достигается у пациентов со стабильным весом, когда ткани не поддаются дальнейшим изменениям.

Реклама

Примерно 10% всех пластических операций по контурной коррекции тела после похудения составляет подтяжка бедер. Это технически более сложная операция, поскольку внутренняя поверхность бедер постоянно двигается при ходьбе. Да и скрыть послеоперационный рубец в этой зоне бывает достаточно сложно. Феморропластика часто выполняется вместе с абдоминопластикой или бодилифтом и обычно предусматривает не только иссечение кожи, но и удаление излишков жировой ткани. Это позволяет сформировать четкий контур бедер. Пациенты отмечают, что после операции кожа меньше натирается.

Мастопексия. Ключевой этап подтяжки груди — удаление избытка растянутой кожи, которая вызывает провисание. При легком птозе (опущение молочных желез — прим.) хирург осуществляет минимальную резекцию вокруг ареолы, поэтому рубцов практически не видно. При среднем и выраженном птозе удаляется значительный объем кожи, поэтому рубцы более заметны. Также из-за удаления кожи объем груди после операции может немного уменьшаться. Впрочем, довольно часто эта операция комбинируется с эндопротезированием, если пациент хочет восстановить красивую форму и объем груди.

Бодилифт. Для устранения обвисшей кожи на спине чаще всего применяют бодилифт. Спина не прощает быстрого похудения, поэтому на ней появляются горизонтальные складки, от которых невозможно избавиться даже если вы ежедневно бываете в спортзале. Убрать обвисшую кожу со спины довольно трудно, поскольку из-за постоянного движения плеч и туловища, кожа подвергается разнонаправленному натяжению. В то же время хирурги планируют разрезы так, чтобы их можно было спрятать под бюстгальтером или линией нижнего белья. Поэтому они практически незаметны.

Когда виден результат?

После большого похудения на 50-100 килограммов, хирурги могут удалять немалые объемы кожи и подкожного жира. Например, за несколько операций или одно большое комбинированное вмешательство, может набираться примерно 5-10 килограммов тканей! После удаления такого объема, окончательный вид тела формируется в течение нескольких месяцев: нужно дождаться, чтобы исчезли отеки и зажили ткани.

Реклама

Александр Бебих

«Когда речь идет об удалении больших объемов кожи, хирург всегда должен думать о здоровье пациента и сконцентрироваться на будущих пропорциях его тела, — говорит Александр Бебих. — Кожа — не просто избыток ткани, который надо убрать. Это живой орган с собственными функциями и кровоснабжением. Если удалить слишком много ткани — о чем часто просят пациенты — или создать чрезмерное натяжение, гарантированно получим осложнения. Я говорю о деформации контуров тела. Хороший результат — это всегда баланс. Тело должно должно выглядеть естественно, а не перетянуто».

Новости партнеров