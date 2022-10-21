Омоложение с помощью фейслифтинга: показания и особенности пластической хирургии лица

Чем старше мы становимся, тем менее эластичной становится кожа и тем больше морщин появляется на лице. В таких случаях актуально хирургическое омоложение.

Фейслифт, или простыми словами подтяжка лица, – понятие, содержащее в себе много методик. Однако для самого пациента не столь важно название, как то, сколько потребуется времени для операции, как долго будут синяки и отеки. О показаниях и особенностях пластической хирургии лица и шеи рассказал пластический хирург Grace Clinic Вадим Симонов.

Когда лучше делать фейслифт

Показания к проведению операции омоложения лица с помощью хирургии возникают в возрасте от 35 до 40 лет. Повторная подтяжка может потребоваться в период от 45 до 50 лет. Почему такой большой диапазон, спросите вы, потому что все мы разные – у нас разная структура, форма и тип старения лица. Также не менее важен и образ жизни.

Момент, когда человек взглянул на себя в зеркало и понял, что отражение не соответствует его внутреннему состоянию и ощущениям, является первым звонком, чтобы записаться на консультацию к хирургу. Именно врач сможет объективно посмотреть на возрастные изменения – морщины, складки, "провисание" отдельных тканей и определить, какую операцию желательно делать и нужна ли она вообще.

Фото: Grace Clinic

Безопасна ли процедура

Перед госпитализацией пациенту делают развернутое исследование, проводятся консультации у анестезиолога и гинеколога. Это нужно, чтобы убедиться, нет ли скрытых или хронических заболеваний. Противопоказанием к операции может быть даже типичная простуда или грипп.

Только после полной диагностики и отсутствия противопоказаний можно проводить оперативное вмешательство. Это и есть гарантия того, что операция пройдет без осложнений. В зависимости от методики операция по фейслифту длится от 2 до 3 часов. Сразу после оперативного вмешательства накладываются специальные повязки, которые должны поддерживать перемещенные ткани лица в правильном положении.

Фото: Grace Clinic

Альтернативные варианты

Сегодня существует множество технологий по подтяжке лица – аппаратные и безоперационные методы. Мини-фейслифт и мини-смас – процедуры, предусматривающие использование рассасывающих материалов (нитевой лифтинг). Врачи используют различные модификации фейслифта, но все они преследуют одну цель – замедлить процессы старения.

Если говорить о действенности таких методик, не стоит ожидать от мини-фейслифтинга значительного и долговременного эффекта. Классическая методика или круговая подтяжка лица, которым оперируют большинство специалистов, – проверенная временем процедура, во время которой целенаправленно выделяют и перемещают более глубокие структуры – SMAS и платизма. Именно их оперирование уменьшает проявление отеков и кровоподтеков после операции и дает длительный эффект.

Еще один важный плюс – современная анестезия, выход из которой не предполагает неприятных ощущений (страха не проснуться или боли). Теперь аппаратура настолько четко отслеживает состояние пациента, в том числе и глубину сна, что плохое самочувствие или осложнения просто невозможны.

Сколько подтяжек лица можно делать в течение жизни

Фейслифт врачи рекомендуют делать не больше 2-3 раз за жизнь. В противном случае лицо будет выглядеть ненатурально, ведь во всем нужно соблюдать меру. Статистика доказывает, что женщины, которые в возрасте 45-50 лет сделали эту процедуру, довольны результатом на всю жизнь.

Вадим Симонов – пластический хирург / Фото: Grace Clinic

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