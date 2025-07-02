Пластика живота: 5 самых острых вопросов к пластическому хирургу

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Перед пластикой живота пациентов волнует несколько вещей: болезненна ли это процедура, какой рубец останется после операции и когда можно вернуться к привычной жизни. Ответы на эти и другие актуальные вопросы знает пластический хирург, основатель COSMETIC SURGERY CLINIC Александр Бебых.

Абдоминопластика или пластика живота – это хирургическая операция по удалению излишней кожи и жира, а также подтяжки мышц, чтобы сделать живот эстетически красивым.

Можно ли сделать живот подтянутым без абдоминопластики

По словам врача, это довольно частый вопрос. Некоторые пациенты боятся этой процедуры, считая, что во время абдоминопластики хирург будет осуществлять манипуляции в брюшной полости, где находятся внутренние органы. Это не так. Абдоминопластика – поясная операция, во время которой делается разрез на передней стенке живота и глубже мышц не вмешиваются. Работают только с кожей и подкожными жировыми структурами.

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Можно ли вообще обойтись без абдоминопластики, чтобы вернуть животу упругость? Пластический хирург ответил, что в некоторых случаях да. Например, когда кожа достаточно эластична и нет диастаза мышц (различие прямых мышц живота, формирующих пресс). Тогда можно попробовать спорт, здоровое питание, липосакцию или такие неинвазивные методы, как RF-лифтинг или ультразвук. Но если обвисание кожи на животе достаточно значительно — никакие упражнения или липосакция не помогут. Единственный вариант – абдоминопластика. По словам врача, иногда на консультацию приходят пациенты, настроенные исключительно на липосакцию. Тогда приходится им объяснять, что эта процедура только убирает жир. Чтобы восстановить мышцы и удалить обвисшую кожу нужна пластика.

Какие риски существуют при проведении операции

Если говорить на языке цифр, по статистике CosmetAssure — международной программы страхования осложнений после эстетических операций — общий уровень рисков во время абдоминопластики составляет 2,1%. Как видно, процент очень маленький. Чаще всего у пациентов возникают гематомы, инфекции и серомы (скопление жидкости под кожей). Вероятность осложнений повышают разные факторы. Например, возраст пациента: после 55 лет риск значительно возрастает. Минусом является избыточный вес. Поэтому врач советует выбирать только квалифицированного хирурга, имеющего опыт проведения подобных операций. Только специалист оценит все факторы риска уже во время консультации и правильно подготовит вас к операции, чтобы уменьшить опасность к минимуму.

Какие виды абдоминопластики бывают

Существует несколько видов абдоминопластики: полная, минимальная, а также вертикальная или Т-образная. Полная абдоминопластика - классический вариант, когда хирург удаляет избыток кожи и излишний жир, подшивает мышцы и переносит пупок в анатомически правильное место. Операция подходит пациентам после большого похудения или беременности, когда живот потерял привлекательную форму. Миниабдоминопластика выполняется в нижней части живота, когда лишней кожи и жира не так много. Пупок остается на месте. Да и рубец от операции значительно короче. Миниабдоминопластика — идеальный вариант для женщин, страдающих от того, что у них есть нависание кожи над рубцом от кесарева сечения. Вертикальная или Т-образная абдоминопластика поможет, когда у пациента есть избыток кожи по центру живота. Хирург делает два разреза: горизонтальный, как при обычной абдоминопластике, и вертикальный — от пупка вверх. Таким образом можно убрать больше тканей и сделать живот максимально подтянутым. Вообще же вид операции подбирается под пациента, а не наоборот. Пациентов больше всего волнует, будут ли они испытывать боль во время операции. Врач успокаивает: процедура проводится под общим наркозом, поэтому боль не ощущается. А вот после операции возможен дискомфорт. Но это не острая боль, а скорее неприятные ощущения. В этот период назначаются обезболивающие.

Как избежать осложнений после операции

Как и при любой другой пластической операции, результат зависит не только от мастерства хирурга, но и от того, ответственно ли пациент относится к процессу восстановления. Большинство осложнений возникают потому, что люди ленятся принимать лекарства или хотят быстрее вернуться к привычному образу жизни. Например, Александр Бебих просит пациентов отказаться от сигарет за две недели до операции, поскольку курение ухудшает кровоснабжение сосудов. Если пациент курит и не готов забыть об этой привычке на время — лучше отложить операцию. После операции запрещено курить еще месяц, ведь оно тормозит процесс заживления. Но важность этой рекомендации понимают не все, потому швы долго заживают. Кроме того, у пациентов есть безудержное желание как можно быстрее избавиться от компрессионного белья. Ее нужно носить круглосуточно первые две недели после операции, чтобы стабилизировать ткани, снизить отеки и поддержать швы. Если этого не делать, может возникнуть деформация, которая требует повторного хирургического вмешательства. По словам пластического хирурга, большинство пациентов, к счастью, ответственны и следуют советам. Относительно рубца, остающегося после операции – эта тема особенно волнует женщин – он тонок и расположен так, чтобы его можно было легко скрыть бельем. Конечно, при Т-образной абдоминопластике остается еще и вертикальный рубец, но правильный уход за кожей позволяют сделать его почти незаметным.

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Александр Бебых

Когда снова можно заниматься спортом

Первый месяц после абдоминопластики все, что можно делать пациенту – это ходить, сидеть и лежать. Никаких наклонов или приседаний. Нельзя брать в руки вещи весом более 5 кг. Этот ограничительный режим дает ране зажить. Увеличить физические нагрузки можно начиная со второго месяца реабилитации. Это могут быть упражнения по кардио. Можно ходить по беговой дорожке или гулять по природе. Можно плавать в бассейне, но в режиме релакса. Практически все ограничения по спорту снимаются на третьем месяце реабилитации. Тогда можно делать все кроме упражнений для пресса: мышцам живота нужно отдохнуть еще месяц. Иногда пациенты жалуются, что через четыре месяца восстановления их живот снова стал провисать, как до операции. Это нормально. Действительно, через 4 месяца реабилитации мышцы живота несколько расслабляются. И теперь им нужно вернуть тонус. В таком случае врач советует использовать специальный пояс, тонизирующий мышцы с помощью электростимуляции. А потом вернуться к привычным упражнениям для пресса.