Плюсы и минусы липофилинга: рассказывает пластический хирург

О реальных преимуществах и недостатках процедуры липофилинга рассказал основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих.

Кто был первым?

Первая удачная попытка липофилинга была зафиксирована в 1893 году, когда немецкий хирург Густав Адольф Неубер использовал подкожный жир пациента, чтобы убрать ему дефект под глазом, который образовался в результате инфекции. Впрочем, отцом современной эры липофилинга считают американского пластического хирурга Сидни Коулмана. В 1987 году он разработал стандартизированную процедуру забора, очистки и введения жира, которая получила название "Метод Коулмана". Этот метод и до сих пор считается золотым стандартом в пластической хирургии.

"Липофилинг можно смело назвать лучшим биосовместимым методом коррекции внешности, поскольку во время операции используется собственная ткань пациента, которая хорошо приживается и не вызывает аллергических реакций, - говорит Александр Бебих. - К тому же в жире содержатся мезенхимальные стволовые клетки, которые имеют свойство обновляться и омолаживать кожу. Довольно часто после липофилинга пациенты отмечают, что их кожа стала упругой. Конечно, не всем комфортна идея пересадки жира из одного места в другое. Именно этот психологический момент иногда мешает людям решиться на операцию. Аргументом для убеждения может быть тот факт, что собственная жировая ткань — лучший природный филлер (препарат, вводимый под кожу для коррекции контуров или увеличение объема — прим.). Это всегда лучший выбор, если вы хотите омолодить лицо, или сделать красивую форму груди или ягодиц».

Липофилинг лица

По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), в 2023 году липофилинг лица вошел в топ-10 самых популярных эстетических процедур. С помощью липофилинга можно сделать коррекцию контуров лица, увеличить объем губ, заполнить впадины под глазами, сгладить морщины и улучшить структуру кожи.

"По сути, липофилинг - это две полезные процедуры в одной операции, ведь мы не только омолаживаем лицо пациента, но и делаем липосакцию участка-донора. То есть бедра, живот или бока станут стройнее, - уверяет Александр Бебих. - Современные методики позволяют вводить жир очень малыми порциями, равномерно распределяя его от глубоких слоев к поверхностным. Благодаря этому лицо становится гладким, нет так называемого эффекта напомпованности. Что касается минусов: после операции часть жира рассасывается - как правило, это 30-50 процентов - поэтому может возникнуть потребность в повторной процедуре. Но каждый профессиональный хирург знает: лучше „недолить“, чем создать на лице отек. Вообще послеоперационные отеки и кровоподтеки исчезают примерно через две недели. Этот момент нужно учесть, потому что сделать липофилинг на выходных, а с понедельника вернуться к работе у вас не получится. Также операция противопоказана людям с малым количеством подкожного жира. Им лучше выбирать искусственные филеры. Эта процедура стоит дешевле, но и эффект от нее сохраняется не так долго».

Липофилинг груди

Свое место среди популярных эстетических процедур липофилинг груди занял в 2022 году, когда количество проведенных операций во всем мире выросло на 30%. Эта процедура прекрасно подойдет женщинам, которые хотят исправить асимметрию груди.

"Это идеальный вариант решения проблемы для женщин, которые чувствуют себя дискомфортно из-за того, что имеют грудь разного размера, - говорит Александр Бебих. - Преимуществ здесь несколько. Во-первых, после липофилинга грудь выглядит более естественно. Во-вторых, к минимуму сводятся все риски осложнений. Напомню, жировая ткань прекрасно приживается: 50% введенного жира гарантированно остается. В-третьих, во время операции мы делаем микропроколы, а значит не будет рубцов. Пациентам также нравится, что результат липофилинга можно оценить практически сразу, хотя окончательно вид груди сформируется через 5-6 месяцев. Операция, опять же, не подходит слишком худым — хирургу просто нет брать материал для пересадки. Жир пациента применяются и при установке имплантатов, чтобы получить наилучшие формы».

Липофилинг ягодиц

За последние 5 лет количество операций по коррекции формы ягодиц в США выросло на 70%. В Украине липофилинг ягодиц составляет около 15% от всех операций по моделированию тела. Эта процедура будет полезной, если вы хотите получить лучшую форму ягодиц, откорректировать асимметрию, или убрать дефекты тела, которые появились вследствие травм.

"Для того, чтобы хирург мог сформировать пациенту красивые ягодицы, нужно использовать 250-600 миллилитров жира на одну сторону, - рассказывает Александр Бебих. - Жир забирается из участков где есть избыток, затем очищается и вводится малыми порциями через тонкие канюли. Операция проходит под общей анестезией и длится несколько часов. Некоторых пациентов больше всего пугает не сама операция, а слова хирурга о том, что 2-3 недели после липофилинга нельзя сидеть на ягодицах. Еще один момент: иногда пациент в восторге от результатов операции, а через три месяца жалуется, что объем ягодиц исчез, или возникла небольшая асимметрия. Это обычное явление, потому что часть жира постепенно рассасывается. Но все это можно исправить повторной процедурой. Когда встречаю пациентов, которым делал липофилинг ягодиц 5-6 лет назад, они всегда довольны результатом и не жалеют, что решились на эту операцию. Если вы держитесь в одном весе и не принимаете гормональные препараты — эффект от липофиллинга сохранится на годы».