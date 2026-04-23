Почему лицо меняется после похудения и как это исправить: объясняет пластический хирург

Врачи объясняют, что это не индивидуальная особенность, а закономерный анатомический процесс, который поддается коррекции.

Известный пластический хирург Дмитрий Слоссер рассказал об особенностях изменения лица после похудения и как с этим бороться.

Что происходит с лицом

Быстрая потеря веса, то ли после курса Оземпика, то ли после бариатрической операции, касается не только фигуры. Вместе с жировыми отложениями на теле уменьшаются и так называемые жировые пакеты лица в средней и верхней его трети. По данным исследований, жировые пакеты щек могут уменьшаться до 70% после значительного похудения. В результате чего появляется впалые щеки, подчеркнутые носогубные складки и общий «истощенный» вид.

Ситуацию усугубляет то, что жир в глубоких структурах выполняет роль опоры для тканей. Его исчезновение запускает цепную реакцию: ткани опускаются, контуры становятся размытыми, а кожа менее упругой. Возрастное снижение эластичности добавляет еще ряд моментов — дефицит объема плюс птоз, то есть провисание мягких тканей.

По словам пластического хирурга Дмитрия Слоссера, пациенты, которые достигли значительного похудения, самостоятельно, после бариатрической хирургии или благодаря современным препаратам, нередко сталкиваются с парадоксальным эффектом: лицо начинает выглядеть старше, чем до потери веса. Как объясняет врач, это не единичные случаи, а вполне закономерный анатомический процесс.

Как это исправляют

Современная эстетическая хирургия давно отказалась от подхода банального натягивания кожи. Хирурги сегодня работают с лицом как с трехмерной структурой. Оптимальная стратегия почти всегда комбинированная: восстановление объема, лифтинг тканей и улучшение качества кожи.

Наиболее физиологичным методом восстановления объема считается аутологичный липофилинг — пересадка собственного жира пациента. Он восстанавливает не только объем, но и качество тканей. Важно понимать, что пересаженный жир ведет себя как обычная жировая ткань и может уменьшаться при дальнейшем похудении. Именно поэтому врачи отмечают, что обращаться к хирургу стоит только после стабилизации веса.

По словам врача, липофилинг является одной из самых распространенных процедур в его практике — этот метод позволяет сформировать базовый объем и поработать с деликатными зонами, в том числе областью под глазами и контуром губ.

Когда без операции не обойтись

Если кожа существенно потеряла эластичность, одного лишь восстановления объема недостаточно. В таких случаях показан лифтинг. Современные методики, в частности "пластика выходного дня«, работают не только с кожей, но и с глубокими структурами лица, что позволяет избежать эффекта растянутого лица. Сочетание лифтинга с липофилингом дает наиболее естественный и долговременный результат.

Если же пациент не готов к операции или имеет противопоказания — существуют малоинвазивные альтернативы: инъекционные филлеры, аппаратные методики (RF, ультразвук) и т.д. Они не заменят полноценный хирургический лифтинг, но позволят улучшить состояние кожи и отсрочить выполнение пластической операции.

Как подытоживает пластический хирург, целью врача должны быть не изменения лица, а возвращение ему естественных пропорций и объемов, которые были до похудения. Молодым пациентам, по его словам, чаще всего достаточно восстановления объемов, тогда как пациентам после 40 нужен комбинированный подход. В случаях, когда потеря веса составляет 20-30 кг и более, хирург считает показанным классический лифтинг лица.