Подтяжка выходного дня: быстрое омоложение или компромиссный вариант

Современная пластическая хирургия развивается в направлении менее инвазивных и быстрых процедур. Одним из таких методов является подтяжка выходного дня – вариант фейслифтинга, имеющий краткий реабилитационный период.

Что такое подтяжка выходного дня и почему она все больше пользуется спросом среди женщин рассказал известный пластический хирург Дмитрий Слоссер.

Что нужно знать о процедуре?

Эта методика подразумевает коррекцию провисания кожи в нижней части лица – в зоне щек и подбородка. Операция проводится через небольшие разрезы у ушей и длится в среднем 1,5–2 часа. Она менее травматична, чем традиционный фейслифтинг, а период восстановления занимает около недели.

Эксперты рекомендуют этот вид подтяжки людям в возрасте 40–50 лет, которые заметили первые выраженные признаки старения: потерю четкости контуров лица и снижение упругости кожи. Однако важно учитывать, что метод не даст такого же длительного эффекта, как более глубокая подтяжка, и подходит только тем, у кого еще нет значительного птоза тканей.

Хотя подтяжка выходного дня менее инвазивна, она все же операция, поэтому сопровождается рисками: отеками, кровоподтеками и возможными осложнениями в случае неправильной реабилитации. Важно выбирать хирурга с соответствующим опытом и учитывать все противопоказания.

"Подтяжку выходного дня должен выполнять только квалифицированный пластический хирург, в совершенстве владеющий этой современной техникой", – отмечает Дмитрий Слоссер.

Как сохранить результат?

После процедуры рекомендуется тщательно ухаживать за кожей, использовать солнцезащитные средства, избегать резких колебаний веса и поддерживать общий тонус кожи благодаря косметологическим процедурам.

"Для более длительного сохранения привлекательной внешности после подтяжки выходного дня я могу порекомендовать вам пользоваться качественным солнцезащитным или увлажняющим кремом с SPF 50+, соблюдать здоровый образ жизни и отдавать предпочтение профессиональному уходу за лицом", – добавляет пластический хирург.

Дмитрий Слоссер

Подтяжка выходного дня может стать эффективным решением для тех, кто хочет быстро освежить внешность, но стоит учесть все плюсы и минусы перед принятием решения.

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