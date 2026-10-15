Популярная пластическая хирургия: тренды, которые меняют представления о красоте

Популярная пластическая хирургия / © www.credits

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Пластическая хирургия всё чаще становится не способом кардинально изменить внешность, а возможностью скорректировать изменения, которые не соответствуют внутреннему самоощущению человека. Согласно отчёту American Society of Plastic Surgeons (ASPS), в 2025 году количество косметических процедур выросло на 7% по сравнению с 1% годом ранее. Издание NewBeauty выделило 5 тенденций, определяющих современный подход к эстетической медицине.

Больше операций после похудения

Популярность препаратов для похудения на основе GLP-1 влияет и на количество обращений к пластическим хирургам. По данным ASPS, 82% опрошенных хирургов сообщили об обращениях пациентов, связанных с использованием таких препаратов. Это не означает, что все консультации заканчиваются операциями, однако тенденция достаточно заметна.

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После значительного похудения людей может беспокоить избыток кожи на животе, руках и бедрах, а также потеря объёма в отдельных участках тела. Поэтому вместо одной операции пациентам иногда рекомендуют комплексную коррекцию.

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Подтягивание

В 2025 году количество подтяжек бровей выросло на 29%, а подтяжек рук и шеи — на 21% по каждой процедуре. Также вырос спрос на подтяжки бедер, лица и груди.

Особое внимание заслуживает липофилинг лица — процедура, во время которой для восстановления объёма используется собственная жировая ткань пациента. Количество таких операций выросло на 39% — это самый большой прирост среди процедур, приведённых в отчёте.

В целом эта тенденция свидетельствует о том, что интерес вызывает не только подтянутая кожа, но и восстановление естественных объемов лица и тела.

Увеличение груди, но без чрезмерного объема

Число операций по увеличению груди в 2025 году выросло на 11%. При этом меняются предпочтения пациенток в отношении размера имплантатов.

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36% опрошенных хирургов отметили тенденцию к выбору имплантатов меньшего размера, тогда как об увеличении их размера сообщили лишь 12%. Большинство специалистов отметили, что предпочтения в отношении размера остались примерно на уровне предыдущих лет.

Таким образом, увеличение груди не теряет популярности, однако часть пациенток предпочитает более умеренные изменения.

Спрос на увеличение ягодиц снижается

В 2025 году количество операций по ринопластике и BBL — увеличению ягодиц с помощью пересадки собственного жира — сократилось на 5%. Число операций по уменьшению грудных желез у мужчин сократилось на 8%.

Хирурги также отмечают снижение интереса к BBL в своей практике. В то же время некоторые пациенты обращаются с целью уменьшить или скорректировать результат предыдущих операций.

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Пожилые пациенты чаще выбирают эстетические процедуры

Наибольший рост по возрастным группам был зафиксирован среди людей в возрасте от 66 лет, количество косметических процедур увеличилось на 24%. Зато среди взрослых моложе 36 лет показатели снизились. При этом почти половину всех косметических операций по-прежнему выбирают люди в возрасте от 36 до 55 лет.

Эти изменения можно объяснить тем, что люди дольше остаются активными и переосмысливают понятие здорового старения. Для многих важно, чтобы внешность соответствовала их самоощущению, а не просто определенным стандартам красоты и молодости.

Статистика показывает сдвиг акцентов в пластической хирургии от стремления к максимально заметным изменениям к коррекции последствий похудения, восстановлению объема и более умеренным эстетическим решениям. Однако, несмотря на тенденции, решение об операции должно основываться на индивидуальных потребностях, реалистичных ожиданиях и консультации с квалифицированным врачом.

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