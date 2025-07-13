После ринопластики: 7 запретов для пациента

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Какие запреты для пациента существуют в этот период рассказал пластический хирург, основатель COSMETIC SURGERY CLINIC Александр Бебых.

Первый запрет: острая пища

Если вы любите острые азиатские блюда — на время вам придется от них отказаться. Одна из главных задач пациента после ринопластики — избегать любых провоцирующих отеки факторов. Характерная особенность острых соусов и специй – они увеличивают приток крови к лицу. И это касается даже обычного черного перца, который есть у каждого на столе — он может вызвать чихание, а сморкаться в первые недели после операции нельзя. А вот миф о полном запрещении употребления соли врач опровергает. Да, соль задерживает в организме жидкость, но умеренное использование этого продукта не вредит процессу восстановления. Просто, если вы любите слишком соленую пищу – придется себя ограничить.

Второй запрет: алкоголь

Спиртные напитки тоже табу. Алкоголь расширяет сосуды и задерживает жидкость в тканях. Если вы за ужином выпьете бокал вина, утром получите дополнительный отек и синяки под глазами. Подобные "алкогольные" отеки нежелательны, поскольку тормозят процесс восстановления. Вот конкретная статистика: в течение первого месяца после ринопластики отек уменьшается на 30–50%. Если в это время употреблять алкоголь – отек уменьшится всего на 30-40%. Это плохо, потому что отек может деформировать нос, и пациенту придется делать коррекционную операцию. Еще один немаловажный момент: алкоголь может взаимодействовать с препаратами, назначаемыми на время реабилитации. Чтобы избежать побочных реакций, врач советует воздержаться от алкоголя минимум на 3 недели.

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Третий запрет: курение

У курильщиков период реабилитации длится дольше на 3-4 недели. Об этом свидетельствуют не только собственные наблюдения Александра Бебиха, но и результаты современных исследований. Дело в том, что курение – главный враг быстрого заживления. Никотин сужает сосуды и ухудшает кровообращение носа именно в тот момент, когда тканям в зоне проведения операции требуется больше кислорода и питательных веществ. Отеки у курильщиков держатся дольше. Швы заживают медленнее. Могут образовываться грубые рубцы. Еще один статистический факт: у курильщиков риск осложнений после операций на лице выше на 30–40%, чем у некурящих пациентов. Врач советует: хотите хороший результат от ринопластики – забудьте о сигаретах за две недели до операции, а потом еще месяц о них не вспоминайте.

Четвертый запрет: физические нагрузки

После ринопластики категорически запрещено заниматься спортом и тяжелым физическим трудом. По крайней мере, 1-2 месяца. Почему так важно придерживаться этой рекомендации? Представьте, что после операции ваш нос – это свежая скульптура из глины, которая приняла форму, но еще не стала твердой и прочной. Любая нагрузка – тренажерный зал, пробежка, домашняя работа – повышают давление в сосудах. Кровь приливает к лицу, увеличивается отек, возрастает риск смещения структур носа, над которыми так усердно работал хирург. Потому первые недели после ринопластики вам нужно отдыхать, отдыхать и еще раз отдыхать. Нельзя даже наклонять голову вперед. Врач вспомнил, как у него была пациентка, которая, несмотря на запрет, сделала дома уборку. Протерла пыль под диванами, собрала с пола игрушки сына. Результат — отек и кровотечение, отсрочившее процесс выздоровления где-то на две недели.

Пятый запрет: сон на животе

Днем вы можете контролировать свое поведение, а во время сна риск повредить прооперированный нос значительно возрастает. Потому запрещается сон на животе. Если вы ляжете щекой или вниз на подушку, нос будет находиться под постоянным давлением. Это может сместить его структуру или искривить перегородку. Чтобы избежать возможных проблем, первый месяц после операции спать разрешается исключительно на спине. К тому же под спину нужно положить высокую подушку, чтобы голова была приподнята на 30-40 градусов. Для дополнительной фиксации обложите себя подушками, чтобы случайно не повернуться на бок. Как вариант, купите п-образную подушку для беременных. Некоторым пациентам также нравится использовать для сна подушку для авиаперелетов, хорошо фиксирующую шею.

Шестой запрет: ультрафиолет

После ринопластики кожа носа становится очень чувствительной к внешним раздражителям. Особую угрозу составляют ультрафиолетовые лучи, которые вызывают гиперпигментацию кожи и повышают риск образования рубцов. Искусственный ультрафиолет гораздо агрессивнее солнечного света и наносит больше вреда. В практике врача был случай, когда один поход пациентки в солярий закончился тем, что ее кожа в области носа покрылась темными пятнами.

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Александр Бебых

Седьмой запрет: прогулы плановых обзоров

После операции пластический хирург продолжает контролировать реабилитационный процесс, продолжающийся 12 месяцев. Врач постоянно находится с пациентом на связи и регулярно приглашает его на плановые осмотры. Это встреча через 3-5 дней после операции, затем через две недели, месяц, три, шесть, девять и двенадцать месяцев. Худшая ошибка, которую может допустить пациент — проигнорировать плановый осмотр. Делать этого нельзя, даже если вы прекрасно чувствуете себя и всем довольны. Например, через пол года после операции врач должен не просто посмотреть на прооперированный нос, а коснуться его руками. Только так хирург может понять зафиксировалась ли правильная форма, не нужна ли дополнительная коррекция. Поэтому, когда пациенты пытаются отказаться от очередного планового осмотра, потому что им лень ехать в клинику, врачу приходится объяснять, что прогуливать этот визит запрещено.