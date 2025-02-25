Провисание кожи после похудения: пластический хирург рассказал, какие операции помогут решить проблему

Провисание кожи – проблема, с которой сталкиваются люди после большого похудения (минус 20 килограммов и больше).

Как худеть правильно и можно ли избавиться от провисания кожи с помощью косметической операции, мы спросили у пластического хирурга Александра Бебиха.

"Человек набирает вес постепенно, месяц за месяцем. С каждым новым килограммом увеличивается и площадь кожи: она растягивается, как эластичная ткань. Не удивительно, что после большого похудения пациентов ждет неприятный сюрприз – обвисшая кожа, которая не может быстро сократиться до прежних размеров. Речь идет о минусе 1-2 килограмма в месяц. Конечно, для людей с весом более 150 килограммов – это не вариант, ведь им нужно избавиться от нескольких десятков килограммов как можно скорее. Поэтому сегодня, когда нужно быстро сбросить большой вес, люди выбирают спорт, диету, бариатрическую операцию или смотрят в сторону препарата Ozempic, бум которого наблюдается во всем мире", – рассказал пластический хирург.

Стремительное похудение

Препарат Ozempic был создан для лечения диабета 2-го типа, но стал популярным благодаря способности снижать вес. Действующее вещество лекарства – семаглутид – снижает аппетит и дарит ощущение сытости. Последние клинические исследования показывают, что пациенты, принимающие 1 мг Ozempic еженедельно, худеют примерно на 4-6 килограммов за 3 месяца. Но в реальных отзывах пациенты признаются, что через месяц исчезают от 7 до 10 килограммов.

"После экспресс-похудения пациенты счастливы и недовольны одновременно, – говорит Александр Бебих. – Счастливы, потому что снова могут одеть любимое платье или джинсы меньшего размера.

Впрочем, чаще всего с подобными проблемами к нам обращаются пациенты, которые делали бариатрические операции. К примеру, резекцию желудка при ожирении. Суть операции состоит в том, что хирург удаляет ту часть желудка, которая вырабатывает гормон грелин – он влияет на чувство голода. После операции аппетит снижается и если начальный вес пациента был 140 килограммов, за год он может похудеть на 50-70 килограммов. К сожалению, лишняя кожа никуда не денется. И здесь способна помочь только пластическая хирургия".

Какую операцию по коррекции кожи выбрать?

Есть несколько процедур для коррекции кожи. Каждая из них имеет свое предназначение.

Абдоминопластика – пластическая операция для подтяжки живота, во время которой удаляется излишняя кожа. Назначается пациентам с провисанием кожи после похудения или беременности. Результат абдоминопластики – плоский и подтянутый живот.

Бодилифтинг или циркулярная подтяжка тела. Во время процедуры хирург удаляет лишнюю кожу на животе, спине, бедрах и ягодицах. Чаще назначается пациентам, которые лишились лишнего веса благодаря бариатрической операции.

Брахиопластика или подтяжка кожи рук – процедура удаления излишней кожи из внутренней части рук. Если после похудения у пациента появились так называемые "крылья" (провисание кожи на руках), ему назначат эту процедуру.

Феморопластика или подтяжка кожи внутренней части бедра. Задача хирурга – удалить обвисшую кожу с внутренней поверхности бедра. После этого бедра выглядят более эстетично.

Фэйслифтинг или подтяжка лица. Применяется, если нужно убирать провисание кожи на шее, удалить морщинки и повернуть лицом четкий контур. Это не только метод борьбы с провисанием кожи, но и отличный способ хирургического омоложения.

Мамопластика или подтяжка груди позволяет женщинам снизить провисание кожи и вернуть ей эластичность после беременности и грудного вскармливания.

"Если провисание кожи не очень заметно, но пациент о нем знает и комплексует – прежде всего можно обойтись без хирургического вмешательства, применив малоинвазивные методы, – утверждает врач. – Это может быть RF-лифтинг, который стимулирует выработку коллагена радиоволнами. Лазерное омоложение, подтягивающее кожу не оставляя разрезов. Или нитевой лифтинг – подтяжка кожи с рассасывающимися нитями. Но когда к нам приходит человек после большого похудения – единственный вариант, все-таки, пластическая операция".

Как худеть правильно?

Похудеть без значительного провисания кожи можно, но для этого нужно учитывать несколько важных факторов. Главный – эластичность кожи зависит от возраста и генетики человека.

"Нашу кожу делают упругой коллаген и эластин, но с возрастом выработка этих белков в организме уменьшается. Вот почему после 40 лет кожа восстанавливается медленнее, – говорит пластический хирург. – Поэтому не ставьте себе цель – худеть на 2 килограмма в неделю. Дайте коже время на восстановление. Для улучшения эластичности кожи могу посоветовать ручные и водные массажи: они отлично стимулируют кровообращение. Полезно будет плавание в бассейне и регулярный контрастный душ.

Александр Бебых

Будьте активны, но избегайте чрезмерных физических нагрузок: они могут дать противоположный эффект. Так вы избавитесь от нескольких дополнительных килограммов, но кожа провиснет еще больше. Также при медленном похудении нужно соблюдать правильное питание. Добавьте в рацион продукты богатые белоком. Производить коллаген помогает витамин С. Конечно, все эти советы больше пригодятся тем, кому нужно избавиться от 10-20 килограммов в год. Людям с большим весом придется смириться с тем, что операция по коррекции кожи – один из элементов процесса большого похудения. По данным Американской ассоциации пластических хирургов, примерно 40% пациентов, нуждающихся в коррекции кожи, обращаются за помощью как раз после большого похудения. И хорошо, что мы можем помочь им".

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