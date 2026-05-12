Ключевую роль в этот период играет питание, уверяет основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих. Что есть, чтобы получить наилучший результат?

«После хирургического вмешательства организм начинает работать в режиме активного восстановления: буквально „латает“ поврежденные ткани и строит новые. Для этого ему нужны ресурсы — белки, витамины и микроэлементы. Все то полезное, что мы получаем из пищи, — рассказывает Александр Бебих. — От рациона зависит, как быстро исчезнут отеки и синяки, будут ли осложнения. В моей практике был случай, когда мужчине сделали пластику носа, а через несколько дней он праздновал свой день рождения. И конечно поднял бокал вина за свое здоровье. В результате получил объемный отек с кровотечением, а реабилитация затянулась. Алкоголь после операции не просто нежелателен, а реально может испортить работу хирурга. Не следует недооценивать роль питания. Пища оказывает непосредственное влияние на скорость восстановления. Например, у трех самых популярных пластических операций есть свои пожелания по меню».

Ринопластика: не жевать, а глотать

В первые дни после операции нос еще слишком чувствителен, поэтому выбирайте мягкие и жидкие продукты, которые будет легче глотать. Йогурты, витаминные коктейли, омлеты, супы-пюре и каши подходят идеально, потому что их практически не нужно пережевывать (это может травмировать нос и соседние ткани). Еда не должна быть горячей: лучше теплая или комнатной температуры, чтобы не усиливать отек. За 3-4 дня, чтобы ускорить заживление, добавьте в меню продукты богатые белком: рыбу, курицу, яйца, сыр, бобовые. Ешьте небольшими порциями, но чаще. Пейте достаточно жидкости: она помогает выводить продукты метаболизма.

Вредно. На несколько недель откажитесь от жесткой и острой пищи. Не используйте специи, вызывающие чихание (есть риск травмирования носа). Если любите соленые снеки, копчености или фастфуд — вам придется потерпеть. Соль задерживает в организме лишнюю жидкость, а значит, отек будет сходить дольше.

Маммопластика: больше свежих фруктов

После операции по изменению формы или размера груди, пациенту первое время желательно употреблять только легкую пищу: супы и бульоны, разнообразные каши, яйца, нежирную рыбу, курицу, кисломолочные продукты, тушеные или вареные овощи. А вот ягоды и фрукты принесут большепользы, если будут свежими. Через неделю в рацион можно добавлять оливковое масло, авокадо, орехи, семечки и жирную рыбу. Эти продукты хорошо влияют на эластичность тканей. Еще один совет: не ешьте «через силу». Аппетит может быть снижен, и это вполне нормально.

Первую неделю после операции не употребляйте кофе и газированные напитки. Действительно полезными будут фруктовые соки, фреши, йогурты, молоко или зеленый чай. Под запретом тяжелая пища, которая вызывает вздутие, или содержит много соли. Все это создает дополнительную нагрузку на организм и провоцирует воспаление.

Ценный витамин

Витамин C (аскорбиновая кислота) является ключевым элементом для образования коллагена — белка, который отвечает за прочность кожи, заживление ран и эластичность тканей. Дневная норма витамина С для человека — примерно 75-90 мг. Но после пластической операции эта норма должна быть выше — 100-200 мг в день.

Липосакция: держитесь золотой середины

После удаления локальных жировых отложений пациентам часто хочется «закрепить результат», поэтому они резко ограничивают себя в еде. Но слишком жесткие диеты, наоборот, могут замедлить процесс восстановления и даже ухудшить состояние кожи. Здесь важно найти золотую середину: не голодать и не «срываться» после операции. В этот период организму нужен высококачественный белок. После сдержанной диеты первой недели, которую вам предложит врач, добавляйте в меню мясо курицы, индейки, белую рыбу, яйца и греческий йогурт. В этих продуктах содержится много белка и нет лишних калорий.

Не поддавайтесь соблазну вернуться к фастфуду, который содержит трансжиры и большое количество соли. Это создаст дополнительную нагрузку на организм и замедлит заживление. После липосакции кожа должна сокращаться и подстраиваться под новые контуры. Если в рационе много вредной пищи, этот процесс проходит хуже: снижается эластичность и тонус, возникает риск набора лишнего веса.

Меньше дыма — быстрее восстановление

«Кроме советов по питанию, мы всегда рекомендуем пациентам отказаться от курения хотя бы на 3-4 недели после операции, — говорит Александр Бебих, — На самом деле, чем дольше пациент будет воздерживаться от табака — тем быстрее будет проходить реабилитация. Дело в том, что курение сужает сосуды и ухудшает кровоснабжение в зоне вмешательства. Без нормального кровотока ткани не получают достаточного количества кислорода и питательных веществ, которые нужны для регенерации. Возрастает риск воспалений и инфекций. Кроме сигарет, под запретом кальяны, вейпы и электронные сигареты».

Сахар: друг или враг?

Сахар нужен для восстановления организма, потому что клеткам нужна глюкоза. Впрочем, у пациентов, которые любят есть сладкое ежедневно, наблюдается более медленная регенерация тканей. Почему так происходит? Во-первых, избыток глюкозы ухудшает качество коллагена — он становится менее эластичным и рубцы могут формироваться менее аккуратно. Во-вторых, современные исследования показывают, что избыток сахара в крови может повышать уровень воспалительных процессов. Поэтому во время реабилитации врачи не запрещают есть сладкое, но рекомендуют контролировать его количество.

«Распространенная ошибка, которую часто делают пациенты — возвращение к привычному рациону уже через несколько дней после операции, — говорит Александр Бебих, — Основной аргумент: „Я же нормально себя чувствую! Почему не могу есть как раньше?“. Но в этот важный период пища либо помогает организму, либо создает для него лишнюю нагрузку. Несбалансированный рацион — это более высокий риск инфекций и замедление регенерации тканей. Поэтому, если вы любите все солить, не удивляйтесь тому, что отеки никуда не исчезают. Как правило, лучший результат мы получаем тогда, когда пациент не только совершил операцию, но и изменил на период восстановления свои пищевые привычки».

