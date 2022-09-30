Ринопластика: как выбрать врача и на что обратить внимание перед операцией

Это популярная процедура, которая была и остается одной из самых сложных операций в хирургии, ведь во время ее проведения хирург должен согласовать три разных по своим свойствам ткани – костную, хрящевую и покровную (кожу и подкожные ткани). Кроме того, участок носа невозможно "скрыть" одеждой или волосами, поэтому ошибки в этой сфере могут привести к сложным психологическим расстройствам, иногда даже трагическим последствиям.

О том, как правильно выбрать врача-хирурга и на что обратить внимание во время подготовки к ринопластике, рассказал врач-ринолог Grace Clinic Олег Компаниец .

Открытая ринопластика

Существует две техники проведения ринопластики: открытая и закрытая. Открытая технически проще, и многие специалисты смогли освоить эту технологию, однако она не имеет никаких преимуществ.

Недостатки такого вмешательства:

оно значительно травматичнее для пациента;

рубцы не всегда остаются незаметными и могут выдавать себя как изменением цвета, так и самим своим качеством;

в месте разреза навсегда пересекаются нервы и сосуды, что непременно приводит к послеоперационному дискомфорту в зоне кончика носа;

пациент требует значительно более длительного реабилитационного периода;

время самой операции также значительно длиннее;

после такой операции даже опытный хирург не сможет гарантировать точное соответствие заявленному плану, поскольку он увидит результат своей работы только тогда, когда все швы наложены на послеоперационную рану.

Закрытая ринопластика

При закрытой ринопластике хирург имеет возможность контролировать на каждом этапе операции изменение формы носа. Поэтому закрытая ринопластика приоритетна для пациента с точки зрения соответствия конечной формы носа заявленному плану операции. Хирурги, владеющие техникой закрытой ринопластики, априори могут сделать операцию открытым способом, но делают это изредка.

Функциональность

Пластические хирурги все чаще начинают понимать важность функциональности, поэтому приглашают на операцию отоларингологов, чтобы последние обеспечили функциональный эффект. В таком случае каждый специалист прежде всего заботится о наилучшем результате в своей сфере, вследствие чего между коллегами часто случается конфликт интересов.

Именно поэтому лучше, когда врач разбирается как во внутренней структуре носа, так и внешней его анатомии. Пластический хирург, не имеющий базового образования отоларинголога и не разбирающийся в анатомии носовой полости, однако научившийся делать пластику – не лучший выбор.

Залог успешного результата

Главное и единственное условие успешной ринопластики – нос после операции должен быть таким, как ожидал (заказывал) пациент. Поэтому предоперационное моделирование – обязательное условие перед проведением операции. Согласование "на пальцах", рисунках или на отпечатанных фото может привести к неожиданному для пациента результату.

Когда результат считается удачным

Нос после операции должен выглядеть естественным, будто операции и не было. Однако если после ринопластики окружение замечает, что ваш нос изменился – это не комплимент. А вот если пациент слышит фразы: "Ты помолодела", "Ты похорошела", "Признавайся, к какому косметологу начала ходить", знайте – это действительно результат профессиональности вашего хирурга.

Размер и форма имеют значение

В 80% случаев нос действительно способен существенно изменить черты лица. Одной из важных гарантий, которую должен дать хирург, – нос будет именно таким, каким его увидел пациент на моделировании. Спрогнозировать, просчитать и реализовать это можно и нужно. Главное, чтобы результат соответствовал ожиданиям пациента, ведь задача хирурга - не просто сделать лучше, а раскрыть весь возможный потенциал изменения внешности, показать, как могут "заиграть" глаза или раскрыться черты лица, которые до этого были незаметны.

Врач-ринолог Олег Компаниец

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