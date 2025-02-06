Ринопластика: виды, их преимущества и недостатки

Каждый из видов ринопластики – закрытой и открытой – имеет свои преимущества и недостатки. Какой именно вам нужен, чтобы улучшить размер и форму носа или же исправить проблемы с дыханием, рассказал пластический хирург Александр Бебых.

"Основное различие между закрытой и открытой ринопластикой заключается в методе доступа к структурам носа во время операции, – объясняет Александр Бебых. – Во время открытой ринопластики хирург делает разрез на колумеле – это кожаная перегородка между ноздрями – чтобы иметь полный доступ к хрящам, костям и мягким тканям. Во время закрытой – все разрезы производятся внутри носовых ходов. Какая техника выполнения необходима пациенту, можно решить только при осмотре. Сначала хирургу нужно оценить анатомию носа и понять, какие манипуляции нужно будет сделать, чтобы человек получил желаемый результат".

Факт

850 000 операций по ринопластике выполняется в мире каждый год. Такие данные приводит Международное общество эстетической пластической хирургии (ISAPS). 65% пациентов составляют женщины, выбирающие преимущественно эстетическую ринопластику. Мужчины чаще нуждаются в функциональной или реконструктивной ринопластике, чтобы избавиться от проблем с дыханием.

Закрытая ринопластика

"Закрытая ринопластика идеально подходит для коррекции легких и умеренных дефектов носа, – рассказывает Александр Бебых. – Это может быть коррекция горбинки носа. Исправление легкой асимметрии. Минимальные изменения кончика носа. В некоторых случаях мы можем даже поработать над искривлением носовой перегородки. Поэтому этот тип операции лучше подойдет людям, которые хотят исправить незначительные эстетические дефекты, у которых нет серьезных анатомических проблем с носом".

Преимущества

Неброский рубец. Это первое и главное преимущество закрытой ринопластики, о которой вам сообщат во время консультации. Хотя отсутствие рубца не означает, что хирург не производит разрезов. Просто все они выполняются внутри ноздри.

Минимальная травматизация. Хирург минимально травмирует ткани, поскольку делает все, чтобы кровеносные сосуды и нервные окончания остались невредимыми. Это также предотвращает формирование грубых гипертрофических рубцов.

Меньшее время операции и быстрее восстановление. Закрытая ринопластика обычно длится меньше времени, чем открытая. Благодаря меньшей травматизации реабилитация тоже проходит легче – кровоподтеки и отеки исчезают уже через 2-3 недели.

Недостатки

Ограниченный доступ к структурам носа. Закрытая ринопластика не позволяет исправить сложные дефекты носа. Иногда хирургу нужно визуально видеть определенные структуры носа, поэтому решение об открытом типе ринопластики может быть принято даже во время операции.

Зависимость от мастерства хирурга. Узкий доступ к зоне проведения операции требует от хирурга высокого уровня квалификации. Так что лучше выбирать специалиста с большим опытом подобных операций.

Открытая ринопластика

"Метод открытой ринопластики подойдет, когда человеку требуется серьезное изменение формы носа, или восстановление его функций, — говорит Александр Бебых. — Во время операции делается разрез на колумеле и поднимается кожа из хрящей и костей, чтобы открыть анатомический каркас. Это позволяет четко видеть структуры носа и производить точные манипуляции. Без открытой ринопластики не обойтись тем, кто хочет исправить асимметрию носа, выпрямить искривленную спинку носа, избавиться от врожденных дефектов или сделать реконструкцию носа после травм и неудачных операций. Добавлю, что примерно 25% подобных операций выполняются для исправления проблем с дыханием".

Преимущества

Лучший обзор и точность. Открытая риносептопластика позволяет производить манипуляции, которые невозможны при закрытой процедуре. Хирург может убедиться, что в ходе операции не возникло вторичных деформаций. Укрепит ткани носа таким образом, чтобы они стояли как железобетонная конструкция. Только после этого снова накроет нос кожей.

Более прогнозируемый результат. Этот метод более удобен для хирурга, поэтому он может легко работать над симметрией и пропорциями носа. А это гарантия того, что после операции пациент получит именно тот результат, которого ожидал.

Недостатки

Рубец на колумеле. Обычно разрез на колумеле малозаметен, но в некоторых случаях может остаться небольшой шрам. Также при открытой риносептопластики невозможно обойтись без укрепления носовых структур. Поэтому примерно на две недели нос закрывается в лангете, которая является наружным фиксатором для носа.

Большая травматичность. Хотя операция проводится на участке, который составляет примерно полпроцента нашего тела – на нем скопилось много структур: кости, мышцы, слизистая, хрящ, волосы… Все это страдает в процессе хирургического вмешательства. Неудивительно, что появляются более выраженные отеки, спадающие медленнее, чем после закрытой ринопластики.

Более длительный период реабилитации. Первое впечатление о форме носа пациент получает через 1–2 месяца, когда отеки станут меньше и нос станет выглядеть более естественно. Полный период реабилитации длится от 6 до 12 месяцев. Конечно, при условии, если пациент будет соблюдать все рекомендации врача.

Александр Бебых

"Иногда пациенты бывают недовольны результатами ринопластики и просят повторной коррекции, – рассказывает Александр Бебых. – Ее можно сделать только через год. Если вам предлагают сделать подобную операцию раньше, знайте – это очень опасно. Рубец наложен на рубец сформирует гипертрофический рубец, который со временем может разрастаться. Впрочем, согласно статистике, 90% пациентов остаются довольны результатами и только 10% нуждаются в коррекционной операции".

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