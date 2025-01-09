Самая популярная операция в интимной хирургии: какие проблемы решает лабиопластика

В настоящее время лабиопластика (ред. – коррекция формы и размеров половых губ) является одной из наиболее востребованных процедур в интимной пластической хирургии. Эта операция позволяет решать как эстетические, так и медицинские проблемы.

Специально для Леди.ТСН.ua известный пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер рассказал, что такое лабиопластика и почему такая операция пользуется все большим спросом.

Что такое лабиопластика?

Лабиопластика – одно из самых распространенных оперативных вмешательств в современной интимной пластической хирургии, во время которого врач проводит коррекцию формы, размеров или асимметрии половых губ.

Половые губы – это кожные складки, которые окружают вагину и выполняют защитную функцию. Наружные половые губы (labia majora) прикрывают наружные половые органы, а после наступления половой зрелости они обычно покрываются волосами. Внутренние губы (labia minora) защищают отверствия уретры и влагалища, выполняя важную роль в поддержании здоровья интимной зоны.

Лабиопластика предполагает проведение изменений во внешнем виде половых губ в зависимости от целей процедуры. В хирургическое вмешательство может входить:

уменьшение размеров губ путем удаления избыточных тканей;

увеличение объема из-за введения филеров или жировой ткани;

реконструкцию губ с использованием других тканей.

"Довольно часто операцию выполняют именно женщины с имеющейся асимметрией половых губ. Операция не влияет на чувствительность этих зон, которая сохраняется благодаря современным техникам хирургии", – добавляет пластический хирург.

Почему пациентки все чаще обращают внимание на такую операцию?

Физический комфорт

Структура половых губ у каждой женщины уникальна и может изменяться из-за родов, колебаний веса или с возрастом. Однако в отдельных случаях увеличенные или асимметричные половые губы вызывают дискомфорт во время активного образа жизни, ношения обтягивающей одежды или интимной близости. После операции пациентки обычно ощущают существенное улучшение в повседневной жизни.

Улучшение уверенности и самооценки

Эстетические изменения, предлагаемые лабиопластикой, часто становятся решающими в борьбе с комплексами по внешнему виду интимной зоны. Многие женщины после процедуры отмечают значительное повышение самооценки и улучшение качества личной и сексуальной жизни.

Сексуальная жизнь

Операция может положительно повлиять на ощущение во время интимной близости и может устранить боль и дискомфорт. Иногда пациентки сообщают о повышении чувствительности зоны после вмешательства.

Медицинские аспекты и риски

Процедура также помогает решать проблемы, связанные с гигиеной или частыми воспалениями из-за чрезмерной ткани. Однако важно обсудить все возможные последствия с квалифицированным хирургом, чтобы предотвратить осложнения.

"Лабиопластика – это не только о внешнем виде, но и об улучшении качества жизни, здоровья и уверенности. Однако каждая пациентка должна осознанно подходить к этому выбору, взвешивая все "за" и "против" вместе с опытным специалистом", – отмечает Дмитрий Слоссер.

Дмитрий Слоссер

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