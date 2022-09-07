Селфи и пластика: как современный цифровой мир влияет на пластическую хирургию

Сравнение себя с другими лежит в основе человеческой природы. Это эволюционный механизм, который помог продвигать человеческую цивилизацию вперед на протяжении тысячелетий, позволив нам сформировать общество. Но в то же время он может дорого нам обойтись.

Что общего между приложениями для редактирования фото, своей самооценкой и пластической хирургией? На этот вопрос отвечает врач-пластический хирург клиники пластической хирургии Grace Clinic Андрей Гриценко.

Мы живем в мире, одержимом селфи. По данным Google, только в 2016 году - в первый год существования сервиса Google Photo - пользователи загрузили более 24 миллиардов селфи. Мы постоянно делаем фотографии и делимся ими с друзьями, семьей и подписчиками в социальных сетях. Но правда в том, что люди не видят нас в реальной жизни так, как мы видим себя на фотографиях. Во-первых, фотографии - это все еще статичные изображения, в то время как в реальной жизни мы находимся в постоянном движении. Между тем различные ракурсы и освещение влияют на то, как мы выглядим на фотоснимке.

Не так давно научный журнал Американского общества пластических хирургов Plastic and Reconstructive Surgery опубликовал интересное исследование ученых из Техасского Юго-Западного университета (Southwest University). Они выяснили, что увлечение селфи привело к интересным последствиям - возрос поток молодых людей, желающих прибегнуть к услугам пластического хирурга (сделать ринопластику) при полном отсутствии показаний к данной операции.

Ученые работали с 30 добровольцами (23 женщины и 7 мужчин). Для каждого сделали три фотографии: две с помощью мобильного телефона - с расстояния 30 см и 46 см. А третью - с полутора метров с помощью цифровой однообъективной камеры, которую обычно используют в клиниках пластической хирургии. Во всех случаях добровольцев снимали в одном и том же положении и при одном и том же освещении.

Ожидаемо, что селфи дали значительные искажения. Нос в среднем казался на 6% длиннее, чем в реальной жизни. И чем с более близкого расстояния снимали на смартфон, тем длиннее он получался. На селфи, сделанных с расстояния 30 см, на 12% уменьшилась длина подбородка, из-за чего увеличилось соотношение длины носа к подбородку аж на 17%. Селфи также расширили основание носа по отношению к ширине лица. А на фото, снятом обычной камерой с расстояния 1,5 метра, все было так, как в жизни.

К примеру, молодая девушка приходит на консультацию с жалобами на то, что ее ноздри слишком видны. Ее это очень беспокоит, и она хочет эту видимость уменьшить. Однако на фотографиях, которые она принесла как образец, видно, что ракурс подобран неправильно - она все время себя фотографировала снизу. Сделав всего-навсего несколько фотографий в анфас, с прямого ракурса, и показав их пациентке, можно избавить ее от чувства неудовлетворенности собственной внешностью и помочь ей избежать ненужной операции.

Сегодня существует множество приложений, таких как FaceTune и Photoshop, которые позволяют пользователям улучшать и редактировать фотографии, устраняя недостатки своей внешности. Более часто используемые приложения, такие как Snapchat и Instagram, имеют встроенные фильтры, что делает манипуляции с цифровым изображением легкодоступным для пользователей. Некоторые люди утверждают, что отфильтрованные изображения заставляют нас забыть, как мы на самом деле выглядим.

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Популярность социальных сетей и обработки фотографий оказала значительное влияние на область эстетической хирургии. Например, недавний опрос среди пластических хирургов показал, что 55% специалистов сталкивались с пациентами, которые просили улучшить их внешность, показывая селфи. Эта тенденция привела к появлению нового термина под названием Snapchat Dysmorphia. Когда пациенты приходят на консультацию к пластическому хирургу и просят сделать им такие операции, чтобы их лицо выглядело так, как на фото с любимым фильтром.

Студент-медик из Университета Джона Хопкинса Джонлин Чен и еще несколько его коллег были одними из первых, кто провел исследование о влиянии социальных сетей на желание сделать себе пластическую операцию. Участвовали 252 женщины в возрасте около 25 лет, которые ранее не имели никаких пластических операций. Ученые обнаружили, чем больше времени женщины проводили в социальных сетях, тем чаще они задумывались о пластической операции. Особенно это касалось Instagram и Snapchat. Эти платформы вращаются вокруг изображений и в меньшей степени - текста. Визуальный характер таких приложений, естественно, заставляет пользователей сосредоточиться на своей внешности.

За последние несколько лет стало очевидно, что социальные сети влияют на тенденции красоты и то, как мы видим себя. Социокультурная теория предполагает, что стандарты красоты формируются в социальном и культурном контексте. Это приводит к тому, что люди оценивают свою внешность на основе стандартов, определяемых обществом, в котором они живут. В настоящее время стандарты красоты в большинстве своем устанавливаются благодаря социальным сетям.

Одна из наиболее очевидных опасностей - потенциал для формирования нереалистичных норм. Ранее этот вопрос широко обсуждался, в связи с обработанными фотографиями в журналах и рекламных материалах. Многие выражали озабоченность по поводу взаимосвязи между обработанными фото на обложках журналов и ростом числа недовольных своей внешностью и расстройств пищевого поведения, в основном у молодых женщин. С появлением фильтров для смартфонов ситуация только усугубилась.

Сравнение себя с другими лежит в основе человеческой природы. Это эволюционный механизм, который помог продвигать человеческую цивилизацию вперед на протяжении тысячелетий, позволив нам сформировать общество. Но в то же время он может дорого нам обойтись.

Исследования показали, что сравнение себя с теми, кого мы считаем лучше нас, зачастую оказывает негативное влияние на самооценку. Это называется восходящее социальное сравнение. Интересно, что, с другой стороны, нисходящее социальное сравнение может привести к улучшению самооценки. Несмотря на наличие данных о том, что размещение обработанных фотографии в Сети может положительно влиять на самооценку, исследования в этой области показывают, что в долгосрочной перспективе это оказывает лишь негативное влияние, ведь мы сравниваем себя со своей улучшенной цифровой версией.

Постоянный просмотр отфильтрованных фотографий нас и других в социальных сетях приводит к нереалистичным ожиданиям. Потому пластический хирург обязан предоставлять пациентам правдивую информацию в отношении того, чего можно достичь, а чего - нет. Всегда консультируйтесь с врачом и помните: то, что вы видите в интернете, не всегда то, чем кажется.

Андрей Гриценко - врач-пластический хирург

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