Швы после пластической операции: врач рассказал, как за ними ухаживать, чтобы не было рубцов

© Credits

Реклама

Как помочь телу восстановиться, чтобы заживление прошло быстро, а рубцы исчезли, рассказывает основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих.

10 правил ухода за швами

Не касайтесь шва грязными руками и регулярно обрабатывайте его антисептическим раствором, который вам назначил хирург.

Избегайте физических нагрузок первые недели после операции.

Не используйте косметические средства, мази или кремы, которые могут вызвать воспаление или ухудшить заживление раны.

Носите мягкую и не тесную одежду, чтобы избежать трения шва.

Носите компрессионную одежду столько, сколько вам посоветовал хирург.

Защищайте шов от солнца, желательно 6 месяцев обойтись без загара.

Защищайте шов от ударов и других травм в течение двух недель после операции.

Ежедневно самостоятельно осматривайте шов на наличие признаков воспаления или инфекции. Если вас что-то беспокоит — проконсультируйтесь с хирургом.

Следуйте индивидуальным рекомендациям вашего врача, поскольку они могут отличаться от общих. Это зависит от операции, типа кожи и особенностей заживления.

24 часа после снятия швов не мочите и не мойте рану. В дальнейшем, после мытья ее жидким мылом и водой (никаких губок!) дайте высохнуть естественным путем.

Почему так долго?

В наибольшем внимании швы нуждаются в первые недели после операции. Примерно через месяц пациенту снимают швы, если хирург не использовал самостоятельно рассасывающиеся нити. После этого для профилактики рубцов применяются силиконовые пластыри или увлажняющие гели. Активнее всего формирование рубца происходит в период с 3 до 6 месяцев, поэтому кроме силиконовых пластырей и гелей, хирург может рекомендовать массаж шва. Полное заживление длится 12 месяцев.

Факт

Как сообщает ресурс Американского общества пластических хирургов (ASPS) — plasticsurgery.org, из 1 млн. коррекционных операций проведенных в 2024 году, в удалении послеоперационных рубцов нуждались 54 280 пациентов.

Реклама

Есть три основных вида атипичных рубцов:

Красные гипертрофические рубцы, которые остаются в пределах первичной раны.

Келоидные рубцы, которые имеют темный цвет и выходят за пределы раны.

Контрактурные рубцы, которые приводят к натяжению кожи и ограничивают подвижность тканей.

Причин возникновения атипичных рубцов несколько. Это может быть генетическая предрасположенность человека, гормональные нарушения, воспаление в ране и конечно неправильный уход за швом. В легких случаях избавиться от атипичного рубца можно с помощью медикаментозного лечения или лазерной терапии. В сложных случаях поможет только хирургическая коррекция.

Не стоит волноваться

Больше всего осложнения касающиеся швов волнуют пациентов, которые планируют пластические операции на лице. Например, когда речь идет о блефаропластике — операции по коррекции формы век — пациенты переживают останется ли шрам, который могут увидеть другие. Волноваться категорически запрещено, потому что стресс повышает уровень кортизола, который негативно влияет на кровяное давление и процессы свертывания крови. Также замедляется процесс заживления. Как сообщает научное издание Frontier in Medical & Health Research (fmhr.net) у пациентов с высоким уровнем предоперационного стресса среднее время заживления ран составляет примерно 18 дней. У пациентов с низким уровнем стресса этот показатель меньше — примерно 15 дней.

Александр Бебих

Контроль ради результата

Особого внимания требуют швы после абдоминопластики (операции по удалению избытка кожи и жира на животе — прим.), поскольку для этой процедуры характерны такие осложнения как серомы и гематомы, а также гипертрофические и келоидные рубцы.

Абдомино — серьезная операция, которая требует опыта и мастерства хирурга, но ее результат напрямую зависит от правильного ухода пациента за швами. Если вы планируете эту операцию, вам надо быть дисциплинированным. Процесс восстановления — это полный контроль стерильности, постоянное ношение компрессионного белья и ограничение физических нагрузок. Если этого не делать, под швом может собираться жидкость или кровь. Могут возникать гематомы и серомы.