Силуэт эпохи: как мода меняет представления об "идеальной" груди

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Идеалы женской красоты никогда не были неизменными. Они менялись вместе с модой, искусством, кинематографом и общественными ценностями. То же самое касается и женской груди — одной из самых заметных деталей силуэта, вокруг которой на протяжении десятилетий формировались новые стандарты.

Существует ли «идеальная» грудь? Как показывает история — нет. Есть лишь идеалы своей эпохи. Своими мыслями на эту тему поделился пластический хирург и основатель Elize Clinic Ярослав Тихонов.

Когда мода диктовала форму тела

В XIX веке женский силуэт буквально создавался одеждой. Корсет формировал тонкую талию, а грудь казалась больше благодаря контрасту. Естественная анатомия имела второстепенное значение — главное было соответствовать модному образу.

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После Первой мировой войны всё резко изменилось. Женщины стали носить более короткие платья, активнее работать и заниматься спортом. Символом новой эпохи стала свобода, а вместе с ней — почти плоский силуэт. Некоторые модницы даже специально перетягивали грудь эластичными бинтами, чтобы скрыть женственные формы.

В 1950-х годах женственность вернулась на подиумы и экраны. Культовыми стали округлые формы, узкая талия и выразительный бюст. Именно тогда сформировался образ «песочных часов», который много лет считался эталоном красоты.

От Голливуда до Instagram

У каждого поколения были свои иконы стиля, которые влияли на представления о красоте. В середине прошлого века это были голливудские актрисы, чьи женственные образы стали символом эпохи. В 1990-х на первый план вышли супермодели, а уже в начале 2000-х популярность приобрели знаменитости с выраженным декольте. Именно тогда резко вырос спрос на увеличение груди, а большие имплантаты стали одним из символов модной внешности.

Социальные сети в очередной раз изменили правила игры. Если десять–пятнадцать лет назад внимание привлекали максимально эффектные результаты пластических операций, то сегодня всё больше ценится то, что выглядит естественно.

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Пациентки всё реже хотят, чтобы окружающие заметили, что им сделали операцию. Вместо этого они стремятся выглядеть отдохнувшими, моложе и гармоничнее.

Современный тренд — не большая, а пропорциональная грудь

За последние годы пожелания женщин существенно изменились. Если раньше чаще всего звучала просьба увеличить грудь на несколько размеров, то сегодня во время консультации гораздо чаще можно услышать совсем другие слова: «Хочу, чтобы грудь выглядела так, будто это моя».

Это хорошо отражает общую тенденцию современной эстетической медицины: красота перестает быть демонстративной. Она становится индивидуальной. Современная пластическая хирургия все больше ориентируется не на размер импланта, а на гармонию между грудью, грудной клеткой, плечами, талией и общими пропорциями тела. Именно поэтому две женщины могут установить имплантаты одинакового объема, но получить совершенно разный результат.

Почему подтяжка становится все более популярной

Еще одна тенденция последних лет — рост числа женщин, которые обращаются не с целью увеличения груди, а для восстановления её формы. После беременности, грудного вскармливания или значительного похудения грудь часто теряет упругость, хотя ее объем может оставаться достаточным. В таких случаях подтяжка позволяет вернуть молодой контур без чрезмерного увеличения. Если же собственного объема недостаточно, операцию можно совместить с имплантатами, но их задача уже не в том, чтобы сделать грудь максимально большой, а в том, чтобы восстановить естественные пропорции.

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Существует ли универсальный идеал

«По моему мнению — нет. Работая пластическим хирургом, я всё чаще убеждаюсь, что лучший результат — это не тот, который соответствует модному тренду, а тот, который подходит именно конкретной женщине. Не существует универсальной формы или «правильного» размера груди. Важны анатомия, качество тканей, образ жизни, спортивная активность, личные предпочтения и даже характер пациентки. Мода меняется быстрее, чем человеческое тело. Именно поэтому пластическая хирургия не должна гнаться за мимолетными трендами. Ее задача — создавать результат, который будет выглядеть гармонично не только сегодня, но и через десять или двадцать лет. Возможно, именно в этом и заключается новое определение красоты XXI века: не соответствовать чьему-то идеалу, а оставаться собой — только в лучшей версии», — комментирует Ярослав Тихонов.

Ярослав Тихонов

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