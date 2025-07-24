Скорректировать пропорции и оставить индивидуальность: врач рассказал о новом стандарте в эстетической хирургии

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По словам пластического хирурга Дмитрия Слоссера , большинство пациентов хотят не "новое лицо", а более гармоничные черты, деликатное совершенствование и сохранение своей индивидуальности. Такой подход наблюдается практически во всех популярных направлениях - от ринопластики и маммопластики до подтяжки лица.

Усовершенствовать, не сломав

Еще не так давно идеалом считался маленький, узкий нос, почти одинаковый для всех. Сейчас хирурги стремятся сохранить уникальность пациента и лишь скорректировать пропорции - убрать асимметрию, сделать профиль более гармоничным, не теряя характер лица. Дмитрий Слоссер отмечает, что во многих случаях ринопластика теперь выполняется без перелома костей, что позволяет сократить реабилитацию и достичь более естественного результата.

Аналогично изменилась и философия маммопластики. Большие импланты больше не в моде - современные пациентки выбирают более скромный, но эстетичный объем, который соответствует их фигуре и не создает впечатление искусственности. По словам хирурга, силиконовые импланты анатомической формы или увеличение на 1-2 размера позволяют достичь именно того результата, который воспринимается как "свой".

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Подтяжка лица тоже эволюционировала. Вместо радикальных вмешательств все популярнее становятся методики, создающие эффект отдохнувшего, свежего лица без заметных следов хирургии. Например, так называемая "подтяжка выходного дня " - малоинвазивная процедура, после которой пациент возвращается к привычному ритму жизни уже через несколько дней. Она позволяет убрать провисание, морщины и вернуть четкость овала, не меняя черты лица.

Инновационные технологии для натуральности

Дмитрий Слоссер подчеркивает, что современная хирургия активно применяет методики, которые обеспечивают эффект "как от природы". Среди них:

Липофилинг - пересадка собственной жировой ткани для коррекции формы и объема.

Малоинвазивные методики - деликатная ринопластика или мини-фейслифт с минимальными травмами.

Фибробластная терапия - стимуляция клеток кожи для ее восстановления.

Лазерные и ультразвуковые технологии - подтягивание кожи и улучшение ее текстуры без скальпеля.

Также широкое применение получили системы 3D-моделирования, которые позволяют заранее увидеть, каким будет результат и адаптировать его к индивидуальным особенностям пациента.

Плюсы и минусы натурального подхода

Главным преимуществом натуральной пластики Дмитрий Слоссер называет сохранение индивидуальности пациента. Люди вокруг обычно замечают, что пациент выглядит лучше и свежее, но не понимают, почему именно. Собственные ткани пациента не вызывают отторжения, а реабилитация проходит значительно легче.

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Однако натуральная пластика имеет свои ограничения. Она не всегда позволяет добиться резких изменений - в таких случаях необходимо комбинировать ее с классическими методиками. Например, если нет достаточно собственной жировой ткани для липофилинга или если нужны значительные изменения формы, без имплантов не обойтись. Кроме того, иногда требуются повторные коррекции из-за естественных биологических процессов в организме.

Дмитрий Слоссер

Новый стандарт

По мнению Дмитрия Слоссера, натуральная пластика уже давно переросла статус тренда и стала новым стандартом эстетической медицины. Задача хирурга больше не заключается в том, чтобы кардинально менять пациента, а в том, чтобы подчеркивать его индивидуальность, оставляя его узнаваемым и гармоничным.