Современная блефаропластика: почему больше не нужно «удалять лишнее» / © Credits

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Блефаропластика уже давно перестала быть операцией по принципу «отрезать лишнее и натянуть кожу». Именно чрезмерно скорректированный, неестественный взгляд, который легко выдает вмешательство, сегодня считается одним из главных недостатков такой хирургии, об этом рассказало издание NewBeauty. Как объясняет пластический хирург Джеффри Вайз, современный подход гораздо более индивидуален, поскольку врач работает не вопреки анатомии человека, а в соответствии с ней, сохраняя естественную форму глаз.

Не «новые глаза», а отдохнувший взгляд

Пациенты редко обращаются с просьбой о конкретной операции. Чаще всего они просто замечают, что выглядят уставшими, грустными или даже сердитыми. И уже после подробной оценки врач определяет, что именно может помочь: например, коррекция верхних век, нижняя блефаропластика или их сочетание.

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При этом возраст не является главным критерием. Гораздо важнее то, какие изменения действительно наблюдаются, например, избыток кожи, жировые «мешки», морщины или потеря объёма.

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Темные круги, отечность, жировые мешки и впадины под глазами часто воспринимаются как одна проблема, хотя на самом деле это совершенно разные состояния. И именно в этом заключается главное преимущество современной блефаропластики, ведь каждую проблему стараются решать отдельно.

Например, настоящие жировые мешки иногда требуют удаления жира, тогда как в случае впадин его, напротив, могут перемещать или добавлять. Пигментация может лучше поддаваться косметологическим методам, а потеря упругости кожи — её деликатному уплотнению или консервативному удалению излишков.

Главное правило — не брать слишком много

Именно чрезмерное удаление тканей в свое время стало причиной появления характерного «хирургического» взгляда. Если удалить слишком много жира, область под глазами может стать впалой, а сама форма глаз — измениться.

Поэтому современный подход всё чаще предполагает сохранение и перераспределение объёма, а не его бездумное удаление. Работа с жировой тканью становится одним из ключевых моментов операции, ведь кому-то её нужно удалить, кому-то переместить, а кому-то лучше вообще оставить.

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Именно правильный баланс помогает создать плавный переход от нижнего века к щеке, без резкой впадины и эффекта «прооперированного» лица.

Техника зависит от возраста

Современная блефаропластика не имеет универсального сценария. У пациентов в возрасте 30–40 лет, когда кожа ещё обладает достаточной упругостью, в некоторых случаях можно применять менее инвазивные методики. Например, нижнее веко иногда корректируют через внутреннюю поверхность века, без внешнего разреза.

С возрастом, когда избыток кожи становится более выраженным, может потребоваться более комплексная коррекция. Однако принцип остается прежним, а именно, не применять одну и ту же технику ко всем, а подбирать её с учётом конкретной анатомии.

Восстановление

После операции следует выделить примерно две недели на восстановление и временно отказаться от интенсивных физических нагрузок. В этот период важно спать с приподнятой головой и применять холодные компрессы, которые помогают контролировать отек.

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Кроме того, в период заживления может возникать сухость в глазах, поэтому врач может порекомендовать увлажняющие капли или специальную мазь.

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