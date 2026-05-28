Тело после беременности: что меняется и что с этим можно сделать

© Credits

Реклама

Мы пообщалась с заслуженным врачом Украины Дмитрием Слоссером , который рассказал, через какие изменения проходит тело женщины после рождения ребенка и в каких случаях без хирургии действительно не обойтись.

Врач говорит, что подобные запросы он слышит постоянно: женщины возвращаются к активному образу жизни, достигают дородового веса, но что-то все равно остается не так.

Женщины после родов в разговорах и на консультациях говорят примерно одно и то же: вес уже почти такой, как раньше, но тело выглядит по-другому. Чаще всего речь идет о животе, груди и качестве кожи, — рассказывает Дмитрий Слоссер.

Реклама

Какие изменения чаще всего происходят после родов

Во время беременности организм проходит через масштабную перестройку. Кожа и мышцы живота постепенно растягиваются, меняется положение внутренних органов, возрастает нагрузка на спину и тазовое дно. После родов ткани начинают сокращаться, но этот процесс происходит не всегда полностью.

Одной из самых распространенных проблем является диастаз — расхождение прямых мышц живота. Между мышцами образуется промежуток, из-за которого живот может выглядеть выпяченным даже у женщин с небольшим весом. Помимо эстетического дискомфорта, это может также влиять на осанку и ощущение нестабильности в корпусе. Еще одно частое изменение — избыток кожи, которая после сильного растяжения просто не может сократиться самостоятельно. Складки, дряблость или так называемый кожный «фартук» в нижней части живота могут сохраняться даже после похудения.

Почему спорт помогает не всегда

Многие женщины годами пытаются решить эти проблемы исключительно спортом. Физическая активность действительно важна: она помогает восстановить мышечный тонус, улучшает кровообращение и общее состояние организма. Но есть изменения, которые нельзя убрать тренировками. Например, спорт не способен устранить значительный избыток кожи или решить проблему диастаза, — объясняет врач.

Как беременность меняет грудь и контуры тела

Отдельная тема — грудь. Во время беременности и лактации она увеличивается из-за гормональных изменений, а после завершения кормления объем нередко уменьшается, ткани становятся менее плотными, меняется форма и симметрия. Женщины также сталкиваются с локальными жировыми отложениями, растяжками, рубцом после кесарева сечения и изменением контуров в зоне талии и бедер.

Реклама

Часто даже при дородовом весе тело женщины выглядит иначе именно из-за изменения качества тканей и их распределения, — отмечает хирург.

Когда может помочь пластическая хирургия

Именно в таких ситуациях и может помочь пластическая хирургия. Наиболее популярная операция после родов — абдоминопластика, во время которой удаляется избыток кожи и жировой ткани, а расхождение мышц ушивается. Если изменения менее значительны, может подойти миниабдоминопластика или липосакция. Последняя эффективна только тогда, когда кожа сохранила достаточный тонус. Для коррекции груди используют подтяжку, увеличение имплантами, их комбинацию или липофилинг собственным жиром. Некоторые женщины выбирают так называемый Mommy Makeover — комплексную операцию, сочетающую коррекцию живота и груди в один этап.

Когда стоит планировать операцию после родов

Относительно сроков Дмитрий Слоссер рекомендует не спешить выполнять пластические операции после родов сразу. Организму нужно время на восстановление. Обычно пластические вмешательства рекомендуют не ранее чем через 6-12 месяцев после родов. Также желательно дождаться завершения грудного вскармливания и стабилизации веса. В этот период ткани постепенно приходят в более стабильное состояние, что позволяет объективно оценить результат будущей коррекции.

Дмитрий Слоссер

Хирург также подчеркивает: пластическая операция — это не способ быстро похудеть, а инструмент для коррекции тех изменений, которые организм не может восстановить самостоятельно.

Реклама

Новости партнеров