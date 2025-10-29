- Дата публикации
Теперь другой разрез глаз: известный пластический хирург прокомментировал изменения во внешности Эммы Стоун
Специалист рассказал, что, по его мнению, изменилось в лице звезды.
После ряда публичных выходов фанаты заметили: лицо актрисы стало более изящным, а взгляд — более открытым. В Сети сразу появились предположения о возможной пластике, и теперь поклонники обсуждают, что именно изменилось.
Леди.ТСН.ua обратились за комментарием к известному пластическому хирургу Дмитрию Слоссеру, чтобы получить профессиональную оценку: это удачно проведенная операция или только игра света, макияжа и генетического характера.
«Я могу подтвердить, что у нее изменился разрез глаз — и, на мой взгляд, в лучшую сторону. У нее раньше было естественное нависание верхнего века, что добавляло возраста и делало взгляд тяжелым. Это врожденная особенность, я часто вижу подобное у пациентов», — говорит пластический хирург.
Дмитрий Слоссер отмечает, что взгляд Стоун стал легче и моложе, но без «эффекта вмешательства», характерного для неудачных пластик. Такого результата, по его мнению, можно достичь только при условии максимально деликатной работы.
«Нос, подбородок — ничего не вижу. Основные изменения произошли вокруг глаз. Вероятно, это блефаропластика — возможно, нижняя, а скорее круговая. На фото видно, что нижние веки не такие отечные, и это может свидетельствовать именно о круговой блефаропластике. Если ее выполняли, то, скорее всего, трансконъюнктивальным методом — через слизистую, без видимых швов», — отмечает врач.
Он добавляет, что внешние черты Стоун остались естественными, а результат настолько аккуратным, что его можно было бы спутать с эффектом от качественного ухода или изменения образа жизни.
В то же время эксперт обращает внимание на деталь, которую заметили и внимательные фанаты — приподнятый внешний край бровей. Это может быть еще одним признаком малозаметного, но профессионально проведенного вмешательства.
«Внешний край брови у нее приподнят — это точно не от прически. Такие операции часто комбинируют. Подтяжку верхнего века сочетают с эндоскопической подтяжкой бровей», — рассказывает хирург.
По мнению врача, если операция действительно была, то ее выполнили профессионально без изменения черт лица, без натяжек и искусственного эффекта.
«Можно сказать, что хирурги сделали чрезвычайно естественную и качественную операцию. Она выглядит абсолютно естественно», — добавляет Дмитрий Слоссер.
Даже если Эмма Стоун и прибегла к помощи пластических хирургов, сделано это настолько деликатно, что изменения воспринимаются как естественное обновление, а не вмешательство.
