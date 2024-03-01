Топ-12 необычных, неудобных и интересных вопросов пластическому хирургу

Несмотря на то, что пластическая операция известна с давних времен, многие ее аспекты до сих пор табуированы. Некоторые пациенты до сих пор не стремятся афишировать изменение внешности или омоложения хирургическим путем, а другие вообще считают это излишним. Но популярность пластической хирургии растет из года в год, а, соответственно, и количество вопросов к специалистам. И они не всегда бывают удобными.

Мы собрали топ самых необычных и интересных вопросов, на которые согласился откровенно ответить пластический хирург сети клиник CALM Артем Ефремов.

Пластическая хирургия – широкая специализация: ошибочно полагать, что ее роль ограничивается только эстетическими запросами. Хирурги-пластики работают с рваными ранами, ожогами, возвращают их функции. Однако ни к какому другому врачу не приходят так часто без прямых медицинских показаний, как к пластическому хирургу. К счастью, общество все больше признает возможность изменений и омоложения культурой заботы о себе, о своем физическом и психологическом здоровье и активном долголетии. И пластический хирург, наверное, единственный врач, часть работы которого – долго и подробно разговаривать с пациентом, отвечая, в частности, на многие вопросы.

1. Можно ли с помощью пластической хирургии добиться облика своей мечты? Не всегда ли это возможно?

Все зависит от того, как далеко простирается ваша мечта. Здесь все, как в жизни: есть мечты, что-то достигается, а что-то иллюзия. Цель пластической хирургии – не изменить человека до неузнаваемости, а улучшить то, что ему дано природой, восстановить здоровье или продлить молодость. И, если это красивая грудь, аккуратный нос, плоский живот, подтянутый подбородок, гладкая кожа вокруг глаз вместо нависающих мешков – то да, возможно. Если же маленькая рыхлая брюнетка с карими глазами захочет стать высокой голубоглазой блондинкой, то это точно не к нам. Пластический хирург, конечно, немного волшебник, но не всевышний.

2. Есть такое мнение, что пластика вызывает зависимость? Это правда?

Да, это правда. К сожалению, есть люди, готовые тратить немалые суммы денег для того, чтобы постоянно менять что-то в себе. Причины разные. Одни будут отчаянно гоняться за модой и трендами. Другие настолько не уверены в себе, что ищут какого-нибудь несуществующего совершенства. Третьи таким образом восполняют эмоциональную пустоту. Если желание бесконечно менять себя становится навязчивой идеей, это однозначно – проблемы в психологической сфере, вплоть до депрессии. Безусловно, нет ничего плохого в том, что люди хотят менять себя к лучшему. Но все хорошо в меру без потери индивидуальности.

3. Когда после пластических операций можно возобновить занятие сексом?

Каждый случай индивидуален и точно ответить на этот вопрос может только врач, наблюдающий за процессом реабилитации. Но сразу скажу, первые две-три недели не рекомендуется заниматься сексом даже после ринопластики! "С какой стороны здесь нес?" – спросите вы. Но дело в том, что секс, особенно интенсивный, приравнивается к физической нагрузке. И, если вы хотите, чтобы все хорошо зажило, никуда не съехало, не разошлись швы, подождите хотя бы 4-5 недель. Хорошая новость для девушек, сделавших маммопластику: как правило, уже через несколько недель можно вернуться к сексу!

4. Почему многие женщины после пластических операций так похожи друг на друга? От чего это зависит?

Модные тенденции о том, как выглядит человек, существовали всегда. Вспомните хотя бы XIX век, когда женщины стали активно использовать корсеты. Разве не все они были похожи друг на друга – с тонкими талиями, пышными от кринолинов бедрами и одинаковыми буклями? Новое время подарило нам возможность более радикально менять себя, и в пластической хирургии, к сожалению, тоже существуют тренды. Тонкие носы, пухлые губы, размер груди "тройка", худощавость и прочее. А если к этому добавить еще и цвет волос, линзы для глаз, и возможности визажа, и одежду, и инъекции красоты, то вот и выходит, что люди сами стремятся к этому подобию. Я все-таки рекомендую не отказываться от индивидуальности: улучшать не значит менять кардинально, если до этого нет особых показаний.

5. Какие операции чаще всего делают мужчины?

Мотивация мужчин, которые приходят к нам, отличается от женской: вторые чаще всего приходят из соображений красоты. Мужчин же интересует прежде всего здоровье, хорошая физическая форма и презентабельность, чтобы продлить долгую жизнь в профессии. Поэтому сейчас востребованными среди мужчин стали блефаропластика, подбородочная подтяжка или круговая подтяжка. В топе обращений – запросы на ринопластику, но повторюсь, чаще из-за соображений здоровья. Но приятно, что из года в год количество мужчин, обращающихся к пластическим хирургам, становится все больше.

6. Что вы скажете женщине, которая не хочет, например, увеличивать грудь, а мужчина настаивает?

Хотел бы сказать, что мужчины могут меняться, а грудь у нее на всю жизнь, и только она сама имеет право распоряжаться своим телом. Желание пациентки для пластического хирурга – закон. Именно ее желание, а не мужчины, друга или еще кого-то. Во многих всемирно известных клиниках пластической хирургии с пациентами обязательно работает психолог, чтобы точно быть уверенным, что решение человек принял сам и он вполне осознан.

7. С какого возраста можно обращаться к пластическому хирургу и делать операции?

В любой цивилизованной стране пластические операции на законодательном уровне разрешены с 18 лет. Однако есть операции, которые следует отложить на более поздние сроки, поскольку далеко не всегда в восемнадцать лет организм уже полностью сформировался и завершил свой рост. Детям и подросткам операции производят только по строгим медицинским показаниям по разрешению родителей. Ведь роль пластической хирургии выходит далеко за пределы эстетики. Например, органы и пострадавшую от ожогов кожу тоже оперируют пластические хирурги. А иногда родители подростков спрашивают: "А зачем ждать 18 лет, если нос искривлен или некрасив и вызывает у него переживания?" Дело в том, что в пубертатном возрасте продолжается формирование костнохрящевого каркаса, и результаты ранней ринопластики в будущем могут быть непредсказуемыми. Поэтому для всего есть свое время, если, конечно, в оперативном вмешательстве нет острой необходимости.

8. Кто выбирает форму имплантов во время маммопластики – врач или пациент?

Выбор имплантов – реальный творческий процесс. Часто женщины приходят на прием с уже готовым решением, возникшим, как правило, под впечатлением от чужой груди. Но ответственность за результат – и не только за внешний вид, но и за комфорт пациентки, за длительность результата – несет хирург, поэтому стоит довериться врачу. Врач учитывает разные параметры – и телосложение пациентки, и толщину жировой прослойки ее кожи, и тугор кожи, и анатомические особенности… Но, безусловно, хирург осуществляет подбор, ориентируясь на желание пациентки. Ведь чаще всего она приходит за мечтой и обязательно должна уйти счастливой и здоровой.

9. На ком практикуются пластические хирурги?

С таким вопросом сталкивается любой хирург, не только пластический. Еще раз напомню: пластическая хирургия – это прежде всего хирургия и пластический хирург проходит те же этапы практики, что и любой хирург. В начале, конечно, идет обучение на муляжах и в анатомическом зале. Затем долгое время будущий пластический хирург просто наблюдает за операциями опытных коллег и ассистирует им. На это уходит несколько лет уже после вуза. И первые свои операции хирург делает также под наблюдением. Так что не стоит бояться молодых хирургов, они к началу своей практики накапливают уже немалый опыт, а рука у них уверенная и жесткая.

10. Случалось ли такое, что вы отказывали пациентам? Почему?

Мне повезло, что в моей практике мне удавалось не доводить дело до отказа, а в процессе обсуждения найти адекватное и эффективное решение. Иногда что-то отложить на другие сроки, иногда предложить альтернативу, которая бы устроила пациентов. Но скажу, в коем случае я считаю отказ оправданным. Если человек хочет что-то, что явно повредит его здоровью или физическому состоянию. Если пациент еще однозначно не готов или находится под влиянием какого-либо немедленного воздействия. В ситуации, когда человек уже близок к зависимости, как у нас говорят, – "что слишком, то не здорово". И, безусловно, если у пациента есть медицинские противопоказания для хирургического вмешательства.

11. Что вы считаете самым трудным в работе пластического хирурга?

Скажем, хирургия – вообще сложная специальность, требующая от врача большой ответственности, сконцентрированности, усердия и постоянного развития. Бывают операции повышенной сложности, но хороший хирург это осознает и подходит к ним хорошо подготовленным. А сложнее всего, пожалуй, принять максимально правильное решение, исходя из многих составляющих. Если решение будет точным, то и результат операции обычно доставляет удовольствие всем – и врачу, и пациенту.

Артем Ефремов

12. А вы планируете когда-нибудь делать пластические операции с целью омоложения себе и жене?

Почему нет? Я работаю в индустрии, которая помогает людям дольше оставаться молодым и в хорошей форме. Тем более что мое лицо и тело – визитная карточка моей работы. Станете ли вы доверять стоматологу с испорченными зубами или косметологу с проблемной кожей? А что касается жены, то все зависит только от ее личного желания. Поэтому, пока она меня не попросит об этом, я ей даже таких вопросов не буду задавать.

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