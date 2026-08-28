Увеличение груди собственным жиром: что нужно знать

Реклама

Собственный жир уже давно перестал быть просто «лишним» объемом, от которого стремятся избавиться. Сегодня его используют для восстановления контуров тела после похудения, возрастных изменений и реконструкции груди после онкологических операций. Издание NewBeauty объяснило, как работает пересадка жира в грудь и чего ожидать в результате.

Как это работает

Фактически существует два основных способа придать груди объем — имплантаты или собственный жир. Во время липофилинга жировую ткань с помощью щадящей липосакции извлекают из зон, где её достаточно, например, с живота, боков или бедер. Затем её очищают, концентрируют и вводят в ткани груди.

Реклама

По словам пластических хирургов, за одну процедуру можно добавить около 200 мл жира, что составляет примерно три четверти размера чашки. Иногда для достижения желаемого результата требуется несколько сеансов.

Реклама

Этот метод отлично подходит для придания объёма в верхней части груди и формирования более выразительной линии декольте. Его также применяют в реконструктивной хирургии после рака молочной железы, для маскировки неровностей и складок вокруг имплантатов, а также для коррекции асимметрии.

Остается ли жир навсегда

Да, но не весь. После пересадки часть жировых клеток приживается, получает новое кровоснабжение и становится частью тканей груди. По оценкам врачей, обычно выживает примерно 60–70% пересаженного жира. Остальная часть постепенно разрушается и выводится организмом в течение 3–6 месяцев.

Результат может быть непредсказуемым, ведь жировым клеткам необходимо достаточное кровоснабжение. Если в один плотный участок вводится слишком много жира, часть клеток может не получить необходимого количества крови и погибнуть.

Важно также то, что пересаженный жир ведет себя как обычная жировая ткань, то есть он может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от изменения веса.

Реклама

После операции важно следовать рекомендациям хирурга, носить специальное белье, не спать на груди и избегать употребления никотина, который может негативно повлиять на приживаемость жировых клеток.

Если собственного жира недостаточно

Для пациенток, у которых недостаточно жировых запасов или которые не хотят проходить липосакцию, появляются альтернативные методы. Среди них — препараты на основе донорской жировой ткани, которые некоторые хирурги используют для моделирования и восстановления объема груди.

Впрочем, специалисты отмечают, что этот метод пока требует дополнительных исследований, в частности в отношении его влияния на визуализацию молочных желез и раннее выявление рака. Кроме того, процедура может быть очень дорогостоящей, а долгосрочных данных о её применении именно в области груди пока недостаточно.

Липофилинг может стать интересной альтернативой имплантатам для тех, кто стремится к более естественному увеличению груди или хочет скорректировать её форму. Однако это не процедура «одного размера для всех», ведь важны количество доступного жира, его приживаемость, изменения веса и ожидаемый результат. Окончательное решение следует принимать совместно с квалифицированным пластическим хирургом после индивидуальной консультации.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров