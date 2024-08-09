Увеличение губ и здоровье: известный врач рассказал об опасностях

"Красота требует жертв", однако иногда цена за красоту слишком высока и стоит десять раз подумать, прежде чем внести изменения в свою естественность.

Специально для amu.models известный врач Ростислав Валихновский рассказал о возможных последствиях столь популярной сейчас процедуры, как увеличение губ.

Как говорит врач, существует обратная сторона красоты, которая достигается с помощью косметических инъекций. Гели и филеры, которые вводятся в верхнюю или нижнюю губы или в области скул, могут иметь серьезные последствия для здоровья. Подобные инъекции часто используются для достижения желаемого внешнего вида, но их долгосрочное влияние может оказать негативные последствия для здоровья человека.

Кроме того, биогели, вводимые в молочные железы, могут также привести к осложнениям. Несмотря на то, что изначально эти процедуры могут казаться успешными, со временем они вызывают всевозможные проблемы. В худших случаях эти осложнения могут привести к серьезным медицинским состояниям или даже инвалидности.

То, что вы вводите в свой организм, может вызвать серьезные последствия. Инъекции, такие как гели и филеры, могут вызвать нагноение и воспалительный процесс, который со временем превращается в хроническое воспаление. Это может привести к фиброзу – образованию соединительной ткани и глубоким рубцам в толще верхней и нижней губы. Последствия включают утрату чувствительности, изменения пропорций, формы и окаймления губ. Поскольку губы почти невозможно скрыть, эти изменения будут особенно заметны.

Поэтому важно внимательно взвешивать возможные риски и консультироваться со специалистами, чтобы в будущем избежать столь нежелательных последствий. Просто помните, что все, что вы вводите в организм – это игра в "Жмурки", которая, скорее всего, закончится слезами.

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