Вернуть секс, красоту и уверенность: какие операции помогают восстановиться после родов

Безусловно, рождение ребенка – настоящее счастье, однако многие женщины после родов сталкиваются с многочисленными проблемами в повседневной и интимной жизни.

Резкие изменения в организме или значительные потери веса часто приводят к тому, что женщины решают пройти ряд операций, чтобы восстановить фигуру, которую они имели до беременности.

Действительно ли женщинам необходима пластическая операция, чтобы вернуть уверенность в себе, рассказывает Варсик Дадаян – кандидат медицинских наук, хирург высшей категории клиники пластической хирургии Grace Clinic.

Что такое mommy makeover

Mommy makeover (в переводе с английского "превращение мамочки") – индивидуальный комплекс операционных вмешательств, направленных на восстановление женского тела и его контуров после беременности. Чаще комплекс представляет собой следующие операции: подтягивание груди, абдоминопластику, липосакцию, интимную пластику.

Эти операции в одной комплексной процедуре приводят к невероятной трансформации. Однако такое сочетание операций требует высокого мастерства и внимания к деталям. Также следует помнить, что схема перевоплощения для каждой пациентки строится индивидуально и может изменить эту комбинацию в соответствии со своими потребностями.

Рассмотрим каждую операцию по отдельности

Подтягивание и увеличение груди

После кормления грудью или резкой потери веса женщины часто остаются с обвисшей грудью. Процедура увеличения груди устраняет такую косметическую проблему, изменяет форму груди и придает им объем посредством переноса жира или имплантов.

По отдельным индивидуальным показателям врач может посоветовать выполнить подтягивание груди. Эта операция также позволяет создать более молодой вид, ведь зона ареолы (пигментированный участок вокруг соска) возвращается в центр груди. По желанию можно совместить все эти процедуры.

Абдоминопластика

После родов свой тонус теряют не только грудь, но и живот. Процесс естественных родов оставляет избыток кожи вокруг живота и ослабленные мышцы. Подтягивание живота, также известное как абдоминопластика, устраняет обе проблемы путем удаления избытка кожи и жира в этой зоне и подтягивания мышц. В результате женщины могут получить плоский и подтянутый живот.

Также часто после родов можно встретить сильные проявления диастаза, негативно влияющего на жизнь женщины (это расхождение правой и левой прямых мышц живота пропорционально белой линии – волокнистой структуры передней брюшной стенки, расположенной посередине). Он возникает, если вскоре после родов мускулы не возвращаются на место.

Интимная пластика

Недовольство внешним видом половых органов может привести к дискомфорту, потере либидо, отказу от интимной жизни. Часто женщины теряют уверенность в себе, жалуются на боль во время полового акта и мочеиспускании. Смена формы половых губ мешает носить хорошее белье и обтягивающую одежду, нередко развивается депрессивное настроение. Но даже при отсутствии болевых ощущений и дискомфорта большое количество женщин обращается к врачу для возвращения эстетического вида и подтянутости своих половых органов. После процедуры сохраняется анатомическое строение половых органов и губ, повышается чувствительность при сексуальной близости, возвращается здоровый мышечный тонус.

Лабиопластика

Во время родовой деятельности именно малые половые губы испытывают наибольшее растяжение. Они начинают провисать и увеличиваются в размере. В этом случае поможет резекция части тканей (операция частичного удаления пораженного органа). Посредством операции можно сохранить строение малых половых губ. Относительно пластики больших половых губ она выполняется гораздо реже. Показаниями к оперативному вмешательству является утрата размера либо тонуса огромных половых губ.

Почему процедуры выполняют комплексно

Комплекс – это экономия времени. При одновременном выполнении всех процедур сокращается этап послеоперационного восстановления, а это позволяет снизить нагрузку на организм.

Сколько времени занимает реабилитация

Реабилитация длится несколько дольше, чем после каждой из этих операций в отдельности. Она заключается в ограничении физических нагрузок в течение месяца, ношении специального компрессионного белья в зоне груди и живота. Результат: фигура визуально выглядит гармонично вне зависимости от количества перенесенных беременностей. Преимущество состоит в том, что вы проходите реабилитацию только один раз, а не после каждого хирургического вмешательства.

Когда можно делать операцию

Обычно рекомендуется делать операцию не ранее чем через 6 месяцев после окончания кормления. Именно столько нужно организму для восстановления после родового стресса. Эту операцию также рекомендуют делать тогда, когда ваш вес достиг лучших показателей, приближенных к родильным.

И да, после mommy makeover вы можете снова рожать, но не стоит забывать, что следующая беременность скажется на результате операции.

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