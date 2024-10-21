Без спортзала: звезда TikTok поделилась секретом похудения на 40 килограммов

В TikTok набирает популярность страница Лизы Мари Паскуале, которая за год похудела на 40 килограммов.

В своих видео девушка рассказала, что ей помогло сбросить лишний вес без спортзала.

Лиза призналась, что для достижения своей цели – похудеть, она перепробовала множество диет, не дававших результата. После этого она начала каждый вечер гулять. Паскуале ходила от 20 минут до часа. Впоследствии она поставила себе цель – проходить каждый день по 10 тысяч шагов.

К прогулкам девушка добавила осознанное питание, исключив из рациона фаст-фуд. Это в сочетании с ходьбой помогло ей похудеть на 15 килограммов за три месяца.

Такой результат вдохновил Лизу, кроме ходьбы, заняться тренировками дома два-три раза в неделю. И через четыре месяца Паскуале смогла похвастаться еще минус 15 кг на весах.

После того, как Лиза похудела на 40 килограммов, она стала фитнес-тренером и теперь помогает другим бороться с лишним весом.

"Если вы продолжаете сдаваться, вы никогда не дойдете до своей цели. Это изменение образа жизни, а не быстрое исправление. И последовательность является ключевым фактором", — отметила Лиза в одном из своих видео.

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