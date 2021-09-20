Бросить курить и не поправиться: как связан никотин и лишний вес

Бросить курить и не поправиться: как связан никотин и лишний вес

Увеличению веса после отказа от курения не миф. Этому способствует повышенный аппетит и снижение метаболического процесса расщепления жиров.

К сожалению, отказ от курения и связанное с ним увеличение веса – это не миф, а факт, утверждает врач семейной медицины Кристина Шевченко. Подавляя желание выкурить сигарету, организм требует компенсацию, и самый простой способ его удовлетворить – что-то съесть. И зачастую такие перекусы не самые полезные – сладости, семечки, фастфуд, еда быстрого приготовления. Так, было доказано, что 80% курильщиков действительно набирают лишний вес в первые три месяца после отказа от никотина.

Что способствует набору веса после отказа от курения

Не совсем верно утверждать, что после отказа от никотина человек обязательно наберет вес. Прибавятся лишние килограммы или нет, зависит и от некоторых факторов. Так, не последнюю роль играет возраст – бросая курить до 40 лет, шансы поправиться намного меньше. А после 40 лет наблюдается естественное снижение метаболизма, как следствие, практически всегда отмечается появление жировых отложений (особенно в области живота), после того как человек бросит курить.

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Исследования, проведенные в Университете Эксетера, показывают, что даже небольшое количество упражнений снижает желание выкурить сигарету. Кроме того, они помогут очистить организм, повысить его работоспособность и тем самым улучшить наше состояние.

Кроме того, набор лишнего веса зависит и от рациона питания человека, решившего бросить курить. Зная о возможных килограммах после отказа от сигарет, стоит продумать план питания. Лучше всего придерживаться диеты с минимальным количеством калорий и желательно к нулю свести употребление вредных продуктов, таких как сладости, хлебобулочные изделия, фастфуд, еда быстрого приготовления. Вместе с тем стоит обогатить диету фруктами, овощами и кисломолочными продуктами.

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Специалисты по когнитивной и поведенческой психологии доказали, что помимо никотина необходимо учитывать другие факторы при анализе прибавки в весе после отказа от курения. Среди них – чувство вкуса и запаха, которые восстанавливаются через 48-72 часа после последней сигареты. Бывшие курильщики заново открывают для себя некоторые забытые вкусы и становятся более "жадными" к еде. Следовательно, сигарета после обеда или кофе-брейка быстро заменяется десертом или вредным перекусом.

Почему стоит бросить курить

Страх набрать вес – зачастую основной аргумент, отвлекающий человека от желания бросить курить. Но здесь необходимо помнить о других полезных аспектах отказа от такой зависимости:

нормализация работы сосудистой системы;

уменьшение рисков развития ишемической болезни сердца и гипертонии;

улучшение обоняния и работы вкусовых рецепторов;

повышение работоспособности органов воздушного дыхания;

улучшение качества кожи, особенно у женщин;

вдвое снижение риска пародонтита, который способствует потери зубов.

Исследования показывают, что многие люди, бросившие курить, начинают вести более здоровый образ жизни, добавляя физические нагрузки, которые ранее им были недоступны.

С чем можно столкнуться, отказавшись от сигареты

Отказаться от курения достаточно тяжело, особенно если такая зависимость длиться не один год. Кроме того, возможно развитие так называемых побочных эффектов. Помимо высокого риска набора лишнего веса в первое время уже бывший курильщик может столкнуться с такими неприятными явлениями, как:

нервозность;

перепады настроения;

невнимательность;

нарушение сна;

усиление кашля с отходящей мокротой;

нарушение работы ЖКТ.

После прекращения курения улучшаются вкус и запах, повышается аппетит, никотин больше не влияет на обменные процессы.

Как отказаться от никотина и не набрать вес

Если вы решили бороться с никотиновой зависимостью, первое, что следует сделать, – не акцентировать внимание на этом процессе и не оставаться в пределах четырех стен. В период борьбы с такой зависимостью лучшими друзьями должны стать спорт и пребывание на открытом воздухе.

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Помните о правильном рационе питания: больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Чтобы легче было придерживаться здорового питания, можно прибегнуть к схеме 80/20: если 80% блюд и закусок являются здоровыми и в правильных порциях, оставшиеся 20% могут быть вкусным угощением, например, кусочек пиццы или мороженое.

Примечательно! Курение может снизить аппетит, уменьшить количество поглощаемых калорий и увеличить расход энергии организмом. Выкуривание одной сигареты вызывает увеличение расхода энергии организмом примерно на 3% в течение 30 минут. Помимо воздействия на обмен веществ после выкуривания сигареты может появиться чувство сытости, которое сохраняется до двух часов.

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Бросить курить и контролировать вес одновременно может быть сложно, потому что оба вида деятельности требуют усилий и приверженности. В этом случае сконцентрируйтесь на том, чтобы бросить курить. Обычно прибавка в весе составляет всего один-два килограмма в месяц в течение первых 12 недель, но при условии здорового рациона питания и физической активности.

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