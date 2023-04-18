Будьте осторожны: ежедневный кофе может помешать вам похудеть

Вы пытались похудеть, но обнаружили, что независимо от того, сколько нездоровой пищи вы исключили, вы просто не можете достичь целей, которые поставили перед собой? У нас для вас есть новость. И для любителей кофе эта новость совсем не радостная.

Известный специалист по питанию Доктор Майкл Мосли выступил с суровым предупреждением для любителей кофе, пытающихся похудеть, он утверждает, что ежедневная доза кофеина может помешать им достичь цели, пишет Мirror.

Многие из нас, по мнению доктора Мосли, во время похудения совершают одну и ту же ошибку, когда дело доходит до подсчета калорий, и это может свести на нет прогресс, которого мы достигли.

Эксперт по диетологии сказал, что очень важно не забывать о ежедневных напитках, когда мы оцениваем калорийность своего рациона. Если вам нравится латте или капучино в качестве напитка, с которого вы привыкли начинать свой день, вам стоит знать, насколько калорийным может быть ваш утренний напиток.

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Кофе, фруктовый сок и алкоголь являются одними из худших для рациона худеющих напитками. Они могут содержать огромное количество калорий, но при этом не помогают нам чувствовать себя сытыми.

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Если вы правильно питаетесь, занимаетесь спортом, заботитесь о своем здоровом образе жизни, но вес все еще продолжает расти, подумайте о том, что вы пьете. Ваш ежедневный латте, вероятно, добавляет около 1330 калорий в неделю к вашему потреблению, что составляет около пяти с половиной шоколадных батончиков.

Если вы не можете без кофе, то просто замените высококалорийные напитки, такие как латте, на черный кофе или даже на травяной чай. И, конечно, исключите сахар.

Эксперт по диетологии также предупредил людей, чтобы они были осторожны с употреблением алкоголя, в котором тоже содержится достаточно много калорий и углеводов.

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