Быстрая диета: почему она эффективна и как закрепить результат

Быстрые диеты очень популярны, потому что эффективны, но, считается, что удержать вес после окончания таких диет бывает довольно сложно.

Агрессивная диета может помочь "влезть в то самое платье" к нужной дате или быстро привести себя в форму перед отпуском, но, если после ее окончания вернуться к прежнему режиму питания, вес вернется вместе с пирожным на вашей тарелке.

Но выход все же есть. Диетолог Ардж Тиручельвам поделился с Еxpress.co.uk диетой, которая поможет не только сбросить вес быстро, но и закрепить эффект на длительное время.

Как работают быстрые диеты

Быстрые диеты, как правило, воздействуют на жировые отложения с помощью интенсивного голодания, и наряду с тренировками они могут привести к резкой потере веса более чем на 1,5 процента от массы тела в неделю. Практически все быстрые диеты предполагают питание с агрессивным дефицитом калорий.

Сколько нужно есть, чтобы добиться быстрого похудения

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Как сильно нужно урезать свой ежедневный рацион, чтобы добиться быстрого эффекта похудения? Диетолог объяснил, что агрессивный дефицит калорий — это когда вы переходите от умеренного дефицита в 500 калорий в день к дефициту более 800 калорий.

Кому подходит агрессивное похудение

Эта стратегия может работать для всех, но для мужчин она более действенна, чем для женщин. Считается, что это связано с менструальным циклом и некоторыми различиями в наших гормональных реакциях. Это не означает, что результата могут добиться только мужчины, но им быстро похудеть будет легче.

Психологический эффект быстрой диеты

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Быстрые диеты заключают в себе важный психологический фактор: вы теряете вес быстрее, сразу видите результат, и это мотивирует вас повторять процесс снова и снова.

Как закрепить успех быстрой диеты

Кроме того, агрессивная диета действительно может помочь людям поддерживать потерю веса даже после ее завершения.

Особенно, если после быстрой диеты вы пересмотрите свою обычную норму потребления калорий в сторону ее снижения.

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Вопреки многим мифам, утверждает диетолог, академическая литература показывает, что при более быстрой потере веса люди набирают вес в долгосрочной перспективе на самом деле медленнее, чем если бы делали это на диете с медленной или умеренной скоростью снижения веса.

Только под наблюдением специалиста

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Хотя агрессивная диета является успешным способом похудения, крайне важно, чтобы она выполнялась безопасно и под наблюдением специалиста. Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем опробовать новую технику диеты.

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