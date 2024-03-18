Чрезмерное переедание или голодание: почему ваша стратегия питания не способствует похудению

Надеясь сбросить лишние килограммы, люди ограничивают свой рацион и сталкиваются со странной ситуацией: мало едят и не худеют. Врач, эксперт по питанию Ирина Шаруда объясняет, почему так происходит.

Переедание

Часто люди недооценивают количество калорий в тех продуктах, которые кажутся небольшими и незначительными. Например, может показаться, что небольшой кусочек сыра или печенья не оказывают значительного влияния на количество потребленных калорий, но это приводит к набору веса.

Голодание

Недоедание или попытка ограничения количества потребленных калорий до критически низкого уровня будет иметь серьезные последствия для организма. Потребление менее 1200 калорий в день – критически низкая калорийность для нашего организма. Организм реагирует на дефицит калорий и переходит в режим запасания, где уменьшает скорость метаболизма и направляет энергию на хранение жировых запасов. То есть то, что вы съедаете организм будет запасать. Также постоянное ограничение калорий может привести к неконтролируемому перееданию.

Постоянные колебания веса и стресс, связанный с перееданием и голоданием, могут оказать негативное влияние на здоровье. Сбалансированный рацион, отвечающий потребностям вашего тела, является ключом к здоровому и стабильному снижению веса и поддержанию здоровья.

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