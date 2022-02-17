Что есть, чтобы похудеть: топ-10 продуктов для стимуляции обмена веществ

Не секрет, что ускорение метаболизма способствует потере лишних килограммов.

Как использовать этот принцип на практике и какие продукты выбрать для метаболической диеты? Краткая инструкция.

Что такое метаболизм?

Метаболизм, или обмен веществ, – это совокупность процессов, с помощью которых наш организм превращает в энергию все, что мы едим и пьем. Человеческое тело преобразует калории и кислород в энергию, необходимую для нормальной работы клеток мышц, мозга и других органов. Это базовый метаболизм, к которому добавляются затраты энергии, происходящие во время физической активности. Скорость обмена веществ зависит от роста, веса, возраста и степени активности человека.

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Стимуляция метаболизма ускоряет устранение жировых запасов, а значит, помогает избавиться от лишнего веса. Чтобы механизмы обмена веществ работали нормально, нужно вести здоровый образ жизни – спать от 7 до 8 часов в сутки, делать дыхательные упражнения, регулярно заниматься спортом, пить воду в достаточном количестве… Ускорить метаболизм можно и с помощью правильной диеты. Для этого нужно включить в свое меню пищу с высоким содержанием белков, полезных жиров и пищевых волокон. Вот список вкусных и доступных продуктов, которые эффективно стимулируют обмен веществ.

Миндаль и другие орехи

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Они отличаются высоким содержанием полезных жиров, ускоряющих метаболизм. Миндаль, грецкие и другие орехи также являются отличным источником кальция, магния и пищевых волокон, которые способствуют потере веса. Употреблять этот продукт следует в натуральном виде. Никаких жареных и соленых орехов, не говоря уже о покрытых шоколадом или сахарной глазурью! Есть их целыми мисками тоже не стоит. Одной горсти орехов на десерт или между приемами пищи будет вполне достаточно.

Белое куриное мясо

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Куриная грудка богата протеинами и витамином В2, но при этом почти не содержит жиров. Белое мясо слегка жестковато, поэтому его приходится тщательно прожевывать, что надолго создает ощущение сытости. Одним словом, идеальный продукт для стимуляции метаболизма.

Тунец

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Протеины, железо, кислоты омега-3 – сложно найти более полезный вид рыбы. Мясо тунца способствует быстрому насыщению, а также содержит витамины В6 и В12, которые улучшают пищеварение и помогают бороться со стрессом. Употреблять этот продукт следует без специй и добавок, лучше всего в сыром (суши) или консервированном виде.

Кофе

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Это не выдумка: кофе действительно эффективно сжигает жир! Тонизирующий напиток повышает метаболизм на 5-8%, что в среднем равно потере 100 калорий. Пейте кофе без сахара, молока и карамели. Причем не позже 16 часов: иначе вы рискуете провести бессонную ночь, что, наоборот, приводит к накоплению жировых запасов.

Корица

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Еще один суперпродукт: корица содержит коричный альдегид – флавоноид, который не только ускоряет обмен веществ, но и стимулирует усваивание углеводов клетками. Кроме того, эта пряность отличается высоким содержанием пищевых волокон. Корица – лучший помощник диабетиков и тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов.

Капуста

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Брокколи, кейл и пекинская капуста – эти сорта в избытке содержат витамин С, который снижает чувство голода, заряжает энергией и повышает физическую активность. Он также стимулирует синтез белков и производство норадреналина – гормона, отвечающего за устранение жировых запасов.

Лимон

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Сок лимона поддерживает гликемический уровень, а значит, регулирует аппетит. Кроме того, этот фрукт нормализует кислотно-щелочной баланс, что необходимо для эффективного обмена веществ. Просто добавьте в воду немного лимонного сока – и у вас получится превосходный напиток для похудения.

Творог

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Он отличается низким содержанием жиров, при этом обеспечивая организм кальцием и белками. Творог способствует устранению жировых запасов и стимулирует базовый метаболизм. К тому же этот молочный продукт утоляет голод лучше, чем йогурт. Творог отлично подходит для десерта или перекуса между приемами пищи.

Острый перец

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Хорошая новость для любителей острых блюд! От перца жжет во рту, потому что этот овощ содержит капсаицин – вещество, которое сжигает жиры и углеводы. Как это происходит? Капсаицин вызывает повышение температуры, а при этом организм производит больше энергии. Итак, перец полезен, но только в разумном количестве: от чрезмерного употребления острых продуктов может возникнуть боль в желудке.

Яйца

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Постарайтесь есть два яйца раз в неделю, лучше всего на завтрак. Они быстро создают чувство сытости и помогают укрепить мышцы. Это прекрасный белковый продукт, который ускоряет сжигание жира. Для завтрака идеально подойдут вареные яйца или яичница.

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