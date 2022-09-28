Что поменять в питании, чтобы организм заработал в режим максимального сжигания жира: простой совет

О том, что нужно изменить в своем питании, чтобы запустить в организме режим сжигания собственного жира, доктор Майкл Мосли рассказал Еxpress.co.uk.

По словам доктора, тело обычно работает на жире и сахаре, и когда у вас заканчиваются запасы сахара из-за тяжелых упражнений, голодания или низкоуглеводной диеты, ваше тело переключается в режим сжигания жира. Кетодиета вызывает кетоз, но наличие кетоза не означает, что вы должны соблюдать кетодиету.

От какой пищи вы должны отказаться, если хотите запустить кетоз

Главное, отказаться от определенных сладких углеводов. Но во время фазы кетоза вам придется сократить потребление таких продуктов, как рис и картофель. Удаление углеводов из рациона человека может быть трудным и может вызвать сильную тягу, но есть способы найти им замену.

Чем заменить рис и картофель

Попробуйте перейти на рис из цветной капусты. Этот продукт легко приготовить, на самом деле, это просто измельченная или натертая на терке цветная капуста. Но рис из цветной капусты является прекрасной альтернативой обычному рису, но содержит намного меньше углеводов и гораздо более полезен.

Его можно готовить к мясу рыбе или птице. Рис из цветной капусты прекрасно сочетается с сырным соусом и может быть добавлен в любые блюда.

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