Что такое "правило тарелки" и как оно помогает похудеть

Похудение — это не краткосрочный процесс / © Pixabay

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«Тарелка здорового питания» поможет вам вкусно и полезно питаться, закрыть дефициты нутриентов, а еще навсегда забыть об изнурительных диетах.

Чтобы сложить тарелку по этому правилу делим ее на 4 части:

½ — цветные овощи и зелень+фрукты на десерт

¼ — белок

¼ — углеводы, или микс разных видов

И напоследок требуется небольшое количество жиров для вкусовой окраски и дополнительной пользы.

Напитки — пейте воду, кофе или чай. Откажитесь от сладких напитков

Какие преимущества питания по методу «здоровой тарелки»

Прежде всего, «тарелка здорового питания» — это очень простой и легкий в понимании подход к питанию. Он имеет ряд важных отличий от других систем, с помощью которых удается лучше сбалансировать свой рацион:

Фокус на важности потребления достаточного количества обычной воды, а не акцент на молочных продуктах

Более подробная классификация видов белка и углеводов тоже очень важна, ведь указано, какие виды белка следует употреблять в большем количестве, а которых следует избегать. То же касается зерновых и жиров

Акцент на необходимость употребления в большем количестве овощей и зелени. Именно они действительно должны занимать большую часть тарелки, чем фрукты или ягоды

Смысл «здоровой тарелки» заключается в том, что при каждом приеме пищи вы получаете сбалансированный рацион и полный набор необходимых нутриентов. На самом деле такой метод работает таким образом, что соблюдая правила, вы с помощью пищи закрываете суточные потребности организма в необходимых витаминах, минералах и микроэлементах.

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