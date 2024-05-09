Что такое "стрессовый живот" и как от него избавиться: 8 простых шагов

Вы часто чувствуете себя опустошенным и на грани. А когда у вас есть свободная минутка, не можете побороть желание что-нибудь съесть и теперь изо всех сил пытаетесь застегнуть джинсы. Скорее всего, вы имеете дело со стрессовым животом.

Управление стрессом — это шаг номер один, который вы можете сделать, чтобы избавиться от жира на животе.

О том, какие есть действенные способы справиться со стрессом и решить проблему стрессового живота, специалисты в области питания рассказали Womans World.

Простое старение может сделать нас более склонными к увеличению веса в области живота, а хронический сильный стресс может усугубить проблему, говорит Лон Бен-Ашер, доктор медицинских наук, дипломированный диетолог. В то же время сдерживание напряжения не только повышает настроение, но и помогает сбросить лишние килограммы. И для этого не обязательно тратить часы на медитацию или деньги на дорогие занятия йогой. Эти простые и полезные советы сделают свою работу, одновременно ускоряя метаболизм и сжигая больше жира.

Что такое "стрессовый живот"

Стрессовый живот – это не медицинский термин. Но его часто используют для описания избыточного веса, который накапливается в области живота, когда мы сталкиваемся с хроническим стрессом, говорит Синди Чанг, сертифицированный практикующий тренер по интегративному питанию. Когда речь идет о борьбе с жиром на животе, управление стрессом — задача номер один.

Когда вы напряжены, ваше тело реагирует выработкой большего количества гормона стресса кортизола. Более высокий уровень кортизола заставляет вас быть настороже, чтобы вы могли реагировать на угрозы. Но они также вызывают изменения в гормонах, которые могут привести к чрезмерному голоду и выработке инсулина, что может способствовать увеличению накопления жира вокруг живота, как показало исследование.

Если вы когда-нибудь чувствовали желание съесть тарелку макарон с сыром или пирожное с фруктами после тяжелого дня, вы знаете, как стресс может усилить вашу тягу к высококалорийным блюдам. Когда у кого-то наблюдается длительный повышенный уровень кортизола, он с большей вероятностью будет выбирать продукты с высоким содержанием натрия, рафинированного сахара, подсластителей и вредных жиров, которые практически не имеют питательной ценности и могут увеличить общее потребление калорий и повлиять на вес.

Неудивительно также, что менопауза подливает масла в огонь стрессового жира на животе. По мере снижения уровня эстрогена организм переходит от накопления жира в основном на ягодицах и бедрах к накоплению его вокруг живота.

Как побороть "стрессовый живот"

Что такое «стрессовый живот» и как от него избавиться / Фото: Credits

Если одной из причин накопления жира на животе является стресс, то логично, что начать похудение нужно с борьбы со стрессом. Начните с этих простых средств для снятия стресса, которые снимают напряжение и помогают сжигать больше калорий, чтобы растопить стрессовый живот или держать его под контролем.

Замените хлеб овсянкой

Что такое «стрессовый живот» и как от него избавиться / Фото: Credits

Продукты, богатые углеводами, могут влиять на выработку кортизола. Доктор Чанг рекомендует отказаться от сладкой выпечки и белых тостов в пользу утренней тарелки овсянки. Сладкие углеводы влияют на уровень инсулина, что приводит к увеличению веса, объясняет она. Углеводы, богатые клетчаткой, такие как овсянка, перевариваются медленно, поэтому они не повышают уровень сахара в крови, и вы чувствуете себя более сытым.

Исследование, показало, что люди, которые ели на завтрак овсянку с обезжиренным молоком, съедали на обед на 85 калорий меньше.

Станьте экологичнее

Вам нужно немного взбодриться - замените латте на чашку чая. Употребление зеленого чая, такого как матча, может помочь обуздать стресс и беспокойство, одновременно улучшая вашу кратковременную память. И в отличие от сладкого кофейного напитка, зеленый чай полон флавоноидных соединений, называемых катехинами, которые помогают ускорить обмен веществ и сжигать жир. Фактически, те, кто ежедневно употреблял экстракт зеленого чая, сжигали на 183 калории больше в день, чем те, кто не употреблял экстракт, как показало исследование.

Ходите на прогулки

Если вы обычно просматриваете социальные сети во время перерыва, попробуйте отправиться на быструю прогулку. 15-минутная прогулка принесет больше, чем просто снятие стресса. На самом деле она подавляет тягу к сладким лакомствам, предполагает исследование. Просто ходьба — одно из лучших упражнений, которые вы можете выполнять, говорит Бен-Ашер, особенно когда речь идет об избавлении от стресса на животе.

Встречайтесь с друзьями и играйте в подвижные игры

Упражнения высвобождают эндорфины в кровь, чтобы поднять настроение и снять стресс, говорит Бен-Ашер. Тренировки, которые вам нравятся, легче не пропускать и это приводят к долгосрочному соблюдению режима.

Активное хобби также ускоряет ваш метаболизм. И это ключ к избавлению от стрессового жира на животе и его предотвращению.

Перекусывайте разумнее

Все мы время от времени любим съесть что-то сладкое. Но диеты с высоким содержанием сахара могут повысить риск возникновения проблем с настроением, таких как депрессия (близкая родственница стресса), показывает исследование. Поэтому просто выбирайте более полезный продукт: фруктовый йогурт, темный шоколад.

Двигайтесь больше

С возрастом мы склонны терять сжигающую калории мышечную массу. А хронически высокий уровень кортизола из-за неконтролируемого напряжения может усугубить проблему. К счастью, упражнения, которые помогают наращивать мышцы, такие как силовые тренировки и упражнения с отягощениями, помогают бороться со стрессовым жиром на животе. Кроме того, активный образ жизни увеличивает выработку эндорфинов, снимающих напряжение, говорит Бен-Ашер.

И вам не обязательно идти в спортзал, чтобы увидеть результаты. Вместо этого просто старайтесь больше двигаться.

Сделайте безалкогольный коктейль

Что такое «стрессовый живот» и как от него избавиться / Фото: www.credits

Замените свой вечерний бокал вина на вкусный безалкогольный коктейль, например газировку с лаймом или охлажденный чай из гибискуса без кофеина, подаваемый в красивом стакане. Вы почувствуете то же самое ощущение, что пора расслабиться, как если бы вы наслаждались чем-то алкогольным, утверждает Бен-Ашер. Это очень важно, поскольку алкоголь стимулирует выработку кортизола. Регулярное употребление алкоголя также затрудняет сдерживание стресса. Употребление алкоголя также повышает аппетит.

Спите больше

Восемь часов сна каждую ночь — один из краеугольных камней в похудении, по мнению доктора Чанг. Проблема в том, что может быть сложно отключиться, когда вы находитесь в сильном стрессе. Один из способов успокоить свой разум: потратьте пять минут на то, чтобы записать дела на завтра перед сном. Исследование показало, что эта простая практика помогает находящимся в стрессе людям быстрее заснуть и на следующий день потреблять на 270 калорий меньше. Если вы избавитесь от своих мыслей и забот, вам будет легче заснуть и избежать стресса.

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