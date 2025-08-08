Действительно ли кофе с лимоном сжигает жир на животе: эксперты прокомментировали вирусный тренд

Лимон / © Credits

Некоторые лидеры мнений в социальных сетях утверждают, что это мощное сочетание может ускорить ваш метаболизм и уничтожить жир на животе. Но действительно ли это работает?

Woman`sWorld расспросил экспертов обо всем, что вам нужно знать о потенциальных преимуществах и недостатках для здоровья от добавления лимона к кофе.

Действительно ли лимонный кофе сжигает жир на животе

Тренд на кофе и лимон предусматривает смешивание свежего лимонного сока с кофе и употребление этого напитка каждое утро натощак. Большинство видео используют такой вариант рецепта:

Выдавите сок из половины лимона в чашку кофе. Нарежьте два лимона и добавьте их (включая кожуру) в два стакана кипятка. Добавьте ложку растворимого кофе, варите на медленном огне, а затем процедите в стакан. Этот тренд набирает обороты в TikTok, YouTube и других социальных сетях. По словам сторонников, этот цитрусовый напиток в утренней чашке чая сочетает в себе угнетающую силу кофе и полезные свойства лимона, которые ускоряют метаболизм, обеспечивая заметную потерю веса уже через неделю.

Но хотя кофе и лимон могут быть частью здорового питания, нет веских доказательств того, что они могут усилить результаты похудения, если употреблять их вместе.

Это один из тех трендов, которые появились в Интернете, но наука его не подтвердила, говорит Радж Дасгупта, доктор медицинских наук, сертифицированный врач, специализирующийся на внутренней медицине. Кофе и лимон имеют свои преимущества для здоровья, но их сочетание не создает какого-то особого напитка для сжигания жира.

Настоящий секрет кофе и лимона для похудения

Если кофе и лимон не являются волшебным эликсиром, то что стоит за впечатляющими результатами, которыми некоторые люди поделились в социальных сетях, спросите вы. Скорее всего, все сводится к последовательности. Если кто-то готов придерживаться ежедневного режима кофе и лимона, он, вероятно, также вносит другие полезные изменения в свою рутину.

Они могут обращать больше внимания на то, что едят, пить меньше сладких напитков или больше двигаться в течение дня, говорит доктор Дасгупта. Если кто-то замечает потерю веса после попытки этого, вероятно, он также внес другие изменения в образ жизни, которые действительно привели к этим результатам. Настоящая потеря веса — это последовательность, а не быстрые решения.

Побочные эффекты употребления кофе с лимоном

Кофе и лимон — это низкокалорийные, минимально обработанные продукты, поэтому легко предположить, что нет ничего плохого в попытке этой тенденции. Однако есть несколько потенциальных недостатков, которые следует учитывать.

Расстройство пищеварения. Употребление этой комбинации натощак может быть трудным для некоторых людей, утверждает доктор Дасгупта. И кофе, и лимон являются кислыми, и это может привести к изжоге, кислотному рефлюксу или просто расстройству желудка, особенно если вы склонны к таким проблемам.

Повреждение зубов. Кофе с лимоном может быть модным, но он не является безопасным для зубов, говорит Сандип Сахар, доктор стоматологических наук. Сочетание этих двух кислотных веществ вызывает серьезные опасения относительно эрозии зубной эмали, повышенной чувствительности зубов и кислотной перегрузки во рту.

Кофеиновая дрожь. У некоторых людей кофеин может привести к тревоге, беспокойству и проблемам со сном. Если вы обычно не пьете кофе каждый день, важно помнить о том, как ваш организм справляется с увеличением потребления кофеина.

Польза для здоровья от кофе и лимона по отдельности

Сочетание кофе и лимона может не быть быстрым способом похудения, но включение этих двух продуктов в ваш рацион все же имеет преимущества.

Кофе сдерживает аппетит. Кофеин в кофе может немного ускорить ваш метаболизм и помочь сдержать аппетит, по крайней мере, на короткое время», — говорит доктор Дасгупта. «Он также может улучшить уровень энергии и производительность во время физических упражнений, что может привести к большей подвижности в течение дня».

Кофе повышает выносливость . Согласно исследованию, кофеин также может повысить мышечную выносливость, что может помочь вам тренироваться дольше или выполнить несколько дополнительных повторений.

Лимон сжигает жир. Лимоны содержат витамин С, который играет определенную роль в процессе сжигания жира для получения энергии. Лимоны также являются источником пектина, типа растворимой клетчатки. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Foods, растворимая клетчатка может замедлить опорожнение желудка и помочь вам дольше чувствовать сытость, что может способствовать снижению веса.

Как получить пользу от кофе и лимона

Если вам нравится вкус лимонного сока в кофе, используйте его как низкокалорийную альтернативу обычным добавкам, таким как сливки, сахар и ароматизированные сиропы. Сделайте все просто — заварите чашку черного кофе и добавьте сок половины лимона, говорит доктор Дасгупта. Щепотка корицы может усилить вкус и помочь контролировать уровень сахара в крови, добавляет он.

Если у вас чувствительность к кислым продуктам, подумайте о том, чтобы пить ее с завтраком, а не натощак. Доктор Сахар также рекомендует полоскать рот водой, чтобы предотвратить повреждение зубной эмали.

Но вы также можете наслаждаться ими по отдельности. Например, вы можете придерживаться своего обычного утреннего режима заваривания, а затем восстановить водный баланс днем с помощью лимонада из семян чиа или освежающего стакана лимонной воды. Вы все равно получите все преимущества для здоровья от кофе и лимона, даже если не будете наслаждаться ими одновременно.