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Диета Адель: врач рассказал о ее принципах, преимуществах и недостатках

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Диета Адель: врач рассказал о ее принципах, преимуществах и недостатках

Getty Images

За последние три года британская певица Адель изменила свою внешность до неузнаваемости, сбросив 45 килограммов.

Какую же диету при этом она соблюдала? Оказалось, это так называемая сиртуиновая диета, которую предпочитают и другие знаменитости. Подробнее об этой диете рассказал житомирский врач - кардиолог-липидолог Светлана Гаркуша.

В чем суть диеты Адель

Диета Адель – это система питания с употреблением определенных видов сырых продуктов с высоким содержанием сиртуинов – группы ферментов, которая насчитывает 7 разновидностей (от SIRT1 до SIRT7). Это ферментные белки, которые укрепляют иммунную систему, препятствуют старению клеток, защищают от нейродегенеративных заболеваний, а также регулируют обмен веществ и естественную способность организма расщеплять жиры.

Суть диеты – в употреблении в пищу определенных сырых продуктов, таких как яблоки, цитрусовые, грецкие орехи, петрушка, финики, каперсы, черника, зеленый чай, соя, клубника, куркума, красный лук, оливковое масло, капуста и некоторые другие. Плюс ограничение калорий.

Два периода диеты

1-й период. В первую неделю необходимо ограничить калории до 1000 ккал. В течение первых трех дней рекомендуется употреблять три порции свежего сока или смузи из вышеуказанного списка продуктов и один прием пищи, богатый сырыми продуктами. Разрешено также употребление мяса курицы или индейки в сочетании с перечисленными продуктами. С четвертого по седьмой день калорийность увеличивается до 1500 ккал в сутки. Рацион состоит из двух зеленых смузи и двух блюд, богатых сырыми продуктами. Можно пить зеленый чай, кофе.

2-й период сиртуиновой диеты является поддерживающим и длится 14 дней. Во время второй фазы также "уходят" лишние жидкости и килограммы. После трех приемов пищи рекомендуется один зеленый коктейль. На втором этапе можно позволить себе красное вино, высококачественный темный шоколад.
Сиртуиновая диета дает хорошие результаты при длительном использовании в сочетании с регулярной физической активностью.

Что лежит в основе этой диеты

Основа сиртфуд-диеты – использование в питании продуктов, богатых антиоксидантом ресвератролом, который имеет свойство омолаживать организм на клеточном уровне. Это свойство обнаружил профессор, доктор молекулярной генетики из Гарвардского университета медицины Дэвид Синклер в 2004 году – он выявил ген, активация которого с помощью ресвератрола увеличивала продолжительность жизни. Поэтому ученый считает старение не чем иным, как заболеванием, которое можно и нужно лечить.

Противовоспалительные свойства ресвератрола, найденного в винограде, арахисе и ягодах, уже доказали свою эффективность в борьбе с раковыми образованиями и сердечно-сосудистыми расстройствами. Эксперты Университета Южной Флориды (США) установили, что ресвератрол сокращает количество жира и в то же время способствует его правильному распределению в печени и очищает организм от ненужных жиров и способствует снижению избыточного веса. Сиртуиновая диета дает хорошие результаты при длительном использовании в сочетании с регулярной физической активностью.

Какие еще продукты используют при сиртуиновой диете

Список продуктов, используемых при диете, нельзя назвать обширным, однако и очень маленьким не назовешь: капуста кале, красное вино, клубника, красный лук, чеснок, соевые бобы, цитрусовые, яблоки, петрушка, оливковое масло первого отжима, темный шоколад (85% какао), порошок зеленого чая (матча), гречка, куркума, грецкие орехи, руккола, перец чили, сельдерей, финики, красный цикорий, черника, каперсы, натуральный кофе.

Существуют ли минусы у этой диеты?

Диета довольно строгая, поэтому придерживаться ее длительное время сможет далеко не каждый. Кроме того, при такой диете невозможно соблюдать баланс между углеводами, белками и жирами, а это может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Лучше всего ее использовать для проведения разгрузочных дней или применять в выходные. А если вы настроены соблюдать диету гораздо дольше, следует проконсультироваться с врачом. 

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