Женщина измеряет обхват своей талии / © Credits

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У людей с эндоморфным типом телосложения может быть более высокий процент жировой и мышечной массы, однако их мышцы зачастую недостаточно выражены, а метаболизм— более медленный, из-за чего им может быть сложнее похудеть.

Специальной «диеты для эндоморфов» не существует, однако людям с таким типом телосложения может подойти рацион с повышенным содержанием полезных жиров и белков и пониженным содержанием углеводов — например, кето-диета или палеодиета.

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Для стабильного снижения веса людям с эндоморфным типом телосложения следует ограничить потребление определенных продуктов (в частности, соли и добавленного сахара), а также регулярно выполнять силовые и кардиоупражнения.

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Независимо от того, хотите ли вы избавиться от лишних килограммов или сделать мышцы более рельефными, для достижения результата необходимы здоровое питание и регулярные физические нагрузки. Однако, в зависимости от вашего типа телосложения, некоторые диеты и программы тренировок могут оказаться для вас более эффективными, чем другие.

Некоторым эндоморфам бывает сложно похудеть. Однако главное — понимать, чем ваш тип телосложения отличается от других, а также знать, что стоит есть, а чего — избегать.

Об этом сообщает Healthline.

Кто такой эндоморф

В 1940-х годах американский исследователь и психолог Уильям Шелдон предложил классификацию типов телосложения.

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На основе своих исследований он пришёл к выводу, что у каждого из нас есть унаследованный тип телосложения (соматотип), который определяется особенностями скелета и составом тела. Именно он определяет, является ли человек более худощавым, массивным или же обладает промежуточными характеристиками.

Из-за этого врождённого типа телосложения для достижения целей по похудению и поддержанию физической формы часто требуется индивидуально подобранная программа.

Считается, что у эндоморфов более высокий процент жировой и мышечной массы, хотя мышцы могут быть незаметны из-за лишнего веса. Такие люди часто имеют большую массу тела и округлые формы, однако это не обязательно означает наличие ожирения. Из-за особенностей своего телосложения люди с эндоморфным типом телосложения, как правило, более чувствительны к количеству потребляемых калорий, чем люди с другими типами телосложения.

Эндоморфам, возможно, приходится тщательно следить за своим рационом, чтобы не потреблять больше калорий, чем они тратят. К другим характеристикам относятся более массивное телосложение и трудности с похудением. Хотя у эндоморфов скорость метаболизма может быть выше, чем у представителей других типов, с учетом их размеров и телосложения обмен веществ может протекать медленнее.

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Два других типа телосложения — это эктоморф и мезоморф. Люди с эктоморфным соматотипом могут иметь высокий уровень метаболизма по отношению к размерам своего тела; это означает, что они обычно могут есть больше, почти не набирая вес. Кроме того, у них более мелкие суставы, меньшие габариты тела и более узкий скелет.

Мезоморфный соматотип, в свою очередь, занимает промежуточное положение между эктоморфом и эндоморфом. У таких людей может быть более массивный скелет, но при этом меньший процент жира в организме. Им легко наращивать мышечную массу и сбрасывать лишний вес.

Что стоит есть эндоморфам

Если у вас эндоморфный тип телосложения и вы хотите похудеть или сделать мышцы более рельефными, вам стоит обратить внимание на фитнес-план и диету, разработанные специально для вашего типа телосложения.

В целом, у эндоморфов метаболизм, как правило, более медленный, хотя это не всегда так. Поскольку эндоморфы обычно сжигают калории не так быстро, как эктоморфы или мезоморфы, избыточные калории с большей вероятностью превращаются в жир.

Некоторые считают, что эндоморфы также хуже усваивают углеводы. Поэтому для этого типа телосложения лучше всего подойдет рацион с повышенным содержанием жиров и белков и пониженным содержанием углеводов — например, палеодиета или кетодиета. Такой подход поможет уменьшить количество жира в организме, сохраняя при этом высокий уровень энергии.

К хорошим источникам жиров и белков относятся:

орехи макадамия

оливковое масло

говядина

яичные желтки

жирная рыба

грецкие орехи

сыр

Впрочем, полностью отказываться от углеводов не обязательно. Углеводы — это отличный источник энергии. Исключение углеводов из рациона может вызвать побочные эффекты, в частности усталость.

Слишком строгая низкоуглеводная диета может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Главное — выбирать правильные виды углеводов. Сосредоточьтесь на сложных углеводах: овощах (в частности, крахмалистых, таких как картофель и другие корнеплоды), бобовых, цельнозерновых продуктах и фруктах.

Фрукты станут полезным дополнением к любому рациону. Если ваш организм чувствителен к углеводам, употребляйте фрукты в умеренных количествах.

Для эндоморфов, стремящихся уменьшить количество жировых отложений, важно также контролировать размер порций. Это помогает избежать избыточного потребления калорий. Потребление немного меньшего количества калорий, чем обычно, способствует стабильному снижению веса.

По мнению сторонников этой системы питания, поскольку эндоморфам сложнее избавляться от жировых отложений, одной только диеты может оказаться недостаточно. Важно также включить физическую активность в свой ежедневный распорядок. Это распространённая рекомендация для тех, кто стремится улучшить состояние своего здоровья в целом.

Эффективный фитнес-план предполагает сочетание силовых тренировок и кардио-нагрузок.

Что следует ограничить в рационе эндоморфа

Независимо от типа телосложения, стоит рассмотреть возможность ограничения потребления следующих продуктов:

соль;

насыщенные жиры;

добавленный сахар (часто содержится в сладких напитках, выпечке и других десертах);

алкоголь.

Не обязательно полностью исключать эти компоненты из рациона — достаточно просто уменьшить их количество. Нутрициолог или диетолог подскажет, как изменить питание безопасно и с долгосрочным эффектом.

Похудение может показаться сложной задачей, особенно когда результаты появляются не сразу. Понимание своего типа телосложения поможет внести устойчивые изменения в рацион и улучшить физическую форму.

Ограничивайте потребление простых углеводов, ведите активный образ жизни и контролируйте размер порций — это поможет поддерживать здоровый вес. Специалист в области здравоохранения, например нутрициолог или диетолог, даст индивидуальные рекомендации по конкретным продуктам и планам питания для поддержания вашего здоровья.

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