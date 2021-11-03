Диета на гречке: эффективность, особенности, плюсы и минусы

За зиму большинство из нас набирают вес, а к весне так хочется быть стройными и привлекательными, поэтому приходится садиться на диету. Каждый выбирает для себя самую оптимальную. Например, можно попробовать монодиету.

Долго на такой диете не протянешь, да и не нужно. Оптимальный срок – не больше трех дней. Тогда существует большая вероятность сбросить несколько лишних килограммов. Как же "работает" монодиета? Об этом рассказал житомирский врач - кардиолог-липидолог Светлана Гаркуша.

Гречневая монодиета – одна из самых эффективных

При монодиете резко понижается потребление калорий, и организм вынужден использовать резервный источник энергии – собственные жировые отложения. В результате человек худеет. Организм нужно приучать к монодиете постепенно, чтобы это не стало большим стрессом. Начинать лучше с одного дня диеты в неделю. Пусть это будет разгрузочный день. Если вы нормально его перенесете, то диету можно продлить еще на один-два дня.

Гречневая монодиета – одна из наиболее эффективных. При такой диете человек в течение всего дня не ест ничего, кроме гречки. Для этого 1-2 стакана крупы нужно приготовить на воде, не добавляя масла, соли и сахара. Крупу можно немного проварить, а можно просто стакан крупы залить двумя стаканами крутого кипятка, хорошенько укутать кастрюлю и поставить на ночь в теплое место. Это и завтрак, и обед, и ужин. Плюс качественные напитки: родниковая или негазированная бутилированная вода, зеленый чай (без сахара!), овощные или фруктовые соки домашнего приготовления. Для ускорения метаболизма прекрасно подойдет отвар шиповника.

С чем можно сочетать гречку

Можно сочетать гречневую диету с кефиром, добавляя в дневное меню 1 литр кефира. Интервал употребления кефира должен составлять не менее 1,5-2 часа.

Еще одно полезное сочетание: гречка и сухофрукты. В течение дня можно употреблять 1-2 стакана гречки и 150 граммов сухофруктов.

Для тех, кому довольно тягостно питаться одним и тем же блюдом, можно разнообразить меню: добавить к гречневой каше тертую морковь, сельдерей, сладкий перец, томаты, зелень, а можно – сок лимона.

Еще один вариант: добавить к гречке плод авокадо, который содержит немало витаминов и микроэлементов, но главное – не прибавит блюду калорийности. Например, на одну порцию гречки вполне подойдет половинка авокадо, для остроты вкуса можно брызнуть соком лимона или яблочным уксусом (на любителя). Однако уксусом не стоит увлекаться, поскольку он стимулирует аппетит. Между приемами пищи разрешается перекусить яблоком, грейпфрутом или апельсином.

Гречневая диета доступна и эффективна. Она имеет множество плюсов.

Гречку можно есть несколько раз в день без ограничений, поэтому человек не будет ощущать мучительного чувства голода.

После такой диеты человек может сбросить до 5 лишних килограммов.

В период монодиеты человек забудет о запорах, поскольку гречка усиливает перистальтику кишечника, выводя из организма шлаки и токсины.

После гречневой диеты вместе с лишними жировыми отложениями пропадает целлюлит , который очень нервирует женщин.

, который очень нервирует женщин. Кожа приобретает здоровый вид, волосы и ногти перестают ломаться.

Однако не стоит сидеть на монодиете больше трех дней, иначе это скажется на настроении и работе нервной системы: появится раздражительность, апатия ко всему, нежелание работать и общаться с людьми, а может даже и агрессивность. А все потому, что организм будет ощущать острую нехватку других питательных веществ, которых его лишили, включая соль, сахар, мясо, рыбу и так далее. Поэтому в длительной монодиете просто не смысла. Если вы почувствовали эффект от диеты, спустя время ее можно повторить.

Также читайте Военная диета: похудение за неделю

Еще один важный момент. После того как уйдут лишние килограммы, очень важно не возвращаться к прежнему образу жизни с перееданием, употреблением большого количества сладостей, малой подвижностью и перекусами по ночам. Полезно больше ходить пешком и не пользоваться лифтом, а если есть возможность, следует обязательно записаться в бассейн, на шейпинг или йогу. И тогда успех удастся закрепить надолго.

Читайте также: Фитодетокс: диета один день в неделю

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку