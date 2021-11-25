Диета на основе капустного супа: плюсы и минусы

Капуста – полезный для здоровья овощ, который отличается высоким содержанием кальция, витамина С и пищевых волокон.

Диета на основе капустного супа – одна из самых суровых, но гарантирует эффективный результат всего за неделю, утверждает femmeactuelle.fr. Рассмотрим достоинства и недостатки этого метода.

Принцип диеты

Диета на основе капустного супа входит в число самых популярных методов похудения. И это неспроста, ведь с ее помощью можно сбросить от 3 до 7 кг за одну неделю! Принцип диеты прост: каждый прием пищи, включая завтрак, должен включать в себя суп из овощей одного вида. Рекомендованным блюдом является суп из капусты: этот овощ известен своими мочегонными свойствами и низким содержанием калорий. Кроме капусты в суп можно добавить лук, помидоры, болгарский перец, морковь, сельдерей и специи. Что касается остальных продуктов, их потребление минимально: ежедневный объем питания не должен превышать 600 килокалорий в день. Следует вычеркнуть из своего меню цельные молочные продукты, сыр, сухофрукты, хлеб, хлопья и прочие сухие завтраки, белый рис, сахар, варенье, шоколад, печенье, спиртные напитки, а также мучные, колбасные и макаронные изделия.

Гарантия эффективности

Многие диетологи утверждают, что суп – волшебное блюдо, способное эффективно выводить токсины. Согласно ряду исследований, всевозможные супы и бульоны обеспечивают нас витаминами и минералами, не перегружая желудок. Кроме того, они насыщают организм водой и надолго создают чувство сытости. Другие исследования доказали, что суп в качестве первого блюда позволяет потреблять меньше калорий в ходе этого приема пищи и даже во время следующих. Таким образом, суп помогает сократить ежедневный объем питания на 150 ккал.

Также читайте Диета на гречке

Но, чтобы волшебство подействовало, нельзя ограничиваться супами-полуфабрикатами с высокой концентрацией соли, красителей и консервантов! Рецепты супов должны быть разнообразными и хорошо сбалансированными в питательном плане, чтобы быть приятными на вкус и не вызвать дефицита необходимых организму элементов. Например, стоит включить в свое меню супы на основе фасоли: как и все бобовые, она насыщает организм белками и пищевыми волокнами лучше, чем мучные изделия.

Недостатки метода

"Капустная" диета подразумевает употребление супа в качестве первого блюда, как и положено. Но проблема в том, что в целом приемы пищи являются слишком легкими. Так, первые три дня на обед и ужин кроме супа следует есть только фрукты. На четвертый и пятый день к основному блюду на обед добавляются зеленые овощи, а на ужин – говядина или куриное мясо без кожи. И наконец, на шестой и седьмой день разрешается приготовить на ужин бурый рис. Диета на основе капустного супа входит в число гипокалорийных, поэтому будьте осторожны!

Конечно, пищевые волокна полезны для здоровья. Но не в чрезмерном количестве! Данная диета основана на овощах, поэтому рискует вызвать нарушения пищеварения – вздутие, газы, диарею… Капуста содержит много FODMAP – плохо перевариваемых углеводов, которые накапливаются в ободочной кишке. По этой причине "капустная" диета не рекомендуется тем, кто страдает синдромом раздраженного кишечника.

К тому же этот режим питания отличается низким содержанием белка. В результате, чтобы удовлетворить потребности в энергии, организм начнет черпать белок из собственных мышц, что приведет к их ослаблению. А после завершения диеты вас ждет замкнутый круг "эффекта йо-йо": лишние килограммы вскоре вернутся, и вам снова придется худеть.

Читайте также: Военная диета: похудение за неделю