Диета на вареных яйцах: эксперт не рекомендует есть больше двух в день

Яйца - очень полезный для здоровья продукт. Но все хорошо в меру. Специалист предупреждает о некоторых скрытых рисках яичной диеты и рекомендует ограничить их потребление.

Популярность диеты с вареными яйцами с годами возросла, поскольку люди пытаются увеличить потребление белка. Но эксперты предупреждают, что чрезмерное увлечение яичной диетой может принести больше вреда, чем пользы, тем, кто хочет похудеть.

Существует множество различных версий этой диеты, и эксперты модифицируют ее для создания рационов, которые не только обеспечивают здоровую потерю веса, но и регулярное поступление в организм необходимых микроэлементов. Такое питание преимущественно основано на устранении или регулировании углеводов.

Клинический диетолог Рупали Датта поделилась с Еxpress своим мнением о подобной диете в целом.

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Ни для кого не секрет, что яйца имеют множество преимуществ, поскольку они являются кладезем питательных веществ. Белок восстанавливает мышцы, регулирует уровень сахара в крови, повышает метаболизм и обеспечивает иммунитет и силу. Однако идея есть только яйца подверглась тщательному анализу некоторыми диетологами, поскольку чрезмерное их потребление может привести к другим проблемам со здоровьем и увеличению веса, если человек перебирает калории.

В то время как белок связан с потерей веса из-за своей питательной ценности, желток может вызвать увеличение веса и повышенный уровень холестерина.

Исследования также показали, что яйца могут нагревать тело изнутри, поэтому рекомендуется ограничить потребление до одного яйца в день в летние месяцы.

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"Я бы никогда не рекомендовала такую диету, — утверждает Рупали Датта. — Если употреблять большое количество яиц в день, в организме может накапливаться слишком много холестерина и жира. Взрослому человеку достаточно максимум двух яиц в день — одного целого и одного яичного белка — лучше всего употреблять их во время завтрака".

Она предположила, что люди, которым требуется больше белка в своем рационе, могут легко удовлетворить эту потребность в других продуктах питания, таких как нежирное мясо, вместо того чтобы есть слишком много яиц. Также диетолог рекомендовала употреблять только вареные яйца, поскольку они лишены какого-либо лишнего масла или дополнительного жира или калорий.

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