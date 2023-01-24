Диета плотоядных животных: как отказ от овощей поможет похудеть

Когда мы становимся старше, наш аппетит растет по мере замедления метаболизма. Поэтому приходится искать всё новые способы удерживать свой вес в рамках.

Последнее время одной из самых популярных систем питания, позволяющих контролировать свой вес, стала кето-диета.

Но кето - не единственная низкоуглеводная диета из всех существующих, Womans World предлагает нашему вниманию еще более мясоедный вариант диеты, который называет "диетой плотоядных животных".

Как работает мясная диета

Это система питания, которая обеспечивает идеальное сочетание питательных веществ, чтобы подавить чувство голода и активировать более быстрое сжигание жира в каждой отдельной клетке. По некоторым оценкам, эта диета работает примерно на 40 процентов быстрее, чем традиционная кето-диета.

Люди, сидящие на диете плотоядных, наполняют свой организм целебными аминокислотами, поэтому такие состояния, как экзема, диабет, боли в суставах, заболевания щитовидной железы и аутоиммунные проблемы, часто значительно улучшаются, утверждают адепты диеты.

Врач Пол Саладино, доктор медицинских наук, автор книги "Код плотоядного животного", утверждает, что, когда люди впервые узнают, что диета плотоядных исключает овощи и все растительные продукты, они часто задаются вопросом, безопасно ли это. По словам Саладино, диета не только безопасна для большинства из нас, она и благотворно влияет на здоровье.

Доктор утверждает, что растения содержат воспалительные химические вещества, чтобы защитить себя от поедания насекомыми и животными. Эти химические вещества могут тайно сеять хаос внутри нас. Вот почему проблемы с желудочно-кишечным трактом часто решаются, когда люди переходят на плотоядный стиль питания, считает Саладино.

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Как восстановить обмен веществ

Диета плотоядных отчасти работает как кето-диета. По словам доктора Саладино, поскольку вы отдаете предпочтение животной пище, а не растительной, вы не можете производить достаточное количество сахара в крови. Ваше тело начинает работать на кетонах, виде топлива, полностью состоящем из жира. Кето — это здорово, но плотоядные выводят все, по мнению доктора, на совершенно новый уровень. Частично это заслуга большого количества стеариновой кислоты, которую плотоядные получают из таких источников, как лосось и мраморная говядина.

Исследования, на которые ссылается Саладино, показывают, что, когда мы не получаем достаточного количества стеариновой кислоты, наш организм отключает сжигание жира. И когда мы получаем его в избытке после того, как стали плотоядными, он реактивирует маленькие двигатели в наших клетках, которые бездействовали, вызывая всплеск сжигания жира.

Доказано, что другие питательные вещества в продуктах животного происхождения, в том числе коэнзим Q10, рибофлавин, цинк и витамины B6, B12 и K, повышают способность организма сжигать калории. А получение большого количества белка стимулирует формирование мышц, ускоряющих обмен веществ. В целом эффект настолько мощный, что диета плотоядного животного может вернуть к жизни "мертвый" метаболизм.

мясо, свинина / Фото: Credits

Что нужно есть на плотоядной диете

Независимо от того, используете ли вы диету плотоядных животных в качестве начального или долгосрочного плана, цель состоит в том, чтобы избегать обработанных пищевых продуктов и растений. Молочные продукты, яйца, рыба, птица и мясо являются основными продуктами питания. Специи, экстракты и немного стевии подойдут. Если вы хотите добавить растительную пищу для разнообразия, придерживайтесь продуктов с небольшим количеством воспалительных соединений, таких как оливки, ягоды и кабачки.

Диета не означает, что растительная пища навсегда должна быть исключена из вашего рациона, после начального периода большинство сидящих на диете плотоядных экспериментируют и добавляют обратно немного овощей, орехов и фруктов с низким содержанием сахара.

Если вы всегда любили мясо, сыр и яйца и хотите раскачать ваш метаболизм, попробовав диету плотоядных животных, прежде всего вам следует обсудить ее со своим врачом. Всегда полезно вносить здоровые изменения в свой образ жизни или диету, но первым шагом всегда должно быть обсуждение этой идеи с врачом. У человека может быть определенный химический состав тела или семейный анамнез, которые могут помешать ему принять эту диету, и у вашего врача вполне могут быть для вас другие рекомендации по питанию.

Получить разрешение врача особенно важно, если у вас есть проблемы с почками или железом.

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