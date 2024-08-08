Диета из супа и коктейля: научно обоснованная система, которая помогает похудеть и предотвратить диабет.

По мнению врачей, новая диета, состоящая из супа и коктейля, может помочь вам похудеть и остановить диабет.

Врачи и диетологи постоянно ищут оптимальную систему питания, которая бы удовлетворяла все потребности организма, способствовала бы похудению и предотвращала развитие диабета.

О новой диете, базирующейся на авторитетном исследовании, рассказывает Womans World. Программа диеты привела к тому, что сотни пациентов похудели, а некоторые смогли перевести свой диабет в ремиссию. Медицинские эксперты полагают, что такая система питания может иметь значительные преимущества для здоровья.

Что такое диета из супа и коктейля

Как следует из названия, диета с супами и коктейлями – это жидкая диета, во время которой в течение трех месяцев вы едите супы, коктейли и батончики для замены пищи. Таким образом вы получаете около 900 калорий в день.

После этого в течение нескольких месяцев участники постепенно возвращают твердую пищу в свой рацион. Цель годовой программы заключалась в том, чтобы помочь людям с избыточным весом и диабетом ІІ типа начать свой путь к похудению. Супы и коктейли служат заменой пищи, чтобы помочь вам начать.

Диета с супом и коктейлем является частью инициативы здравоохранения Великобритании, направленной на поддержку пациентов с диабетом в состоянии ремиссии.

Преимущества диеты с супом и коктейлем

В исследовании рассмотрены данные о 7540 человек, которые присоединились к программе с сентября 2020 года по конец 2022 года. Из этих участников 945 завершили целый год и предоставили свои образцы крови. Из тех, кто успешно прошел программу, 32% пациентов продемонстрировали успех, изменивший их жизнь.

Эти пациенты не только значительно похудели (в среднем около 15 кг), но и вошли в ремиссию диабета. Исследователи измерили средний уровень глюкозы (сахара в крови) участников и обнаружили, что их результаты заметно улучшились к концу программы. А некоторые пациенты похудели еще больше – до 38 килограммов.

Эксперты считают, что диета с супом и коктейлем может принести пользу еще тысячам людей с диабетом 2 типа и облегчить другие проблемы со здоровьем, связанные с ожирением или избыточным весом.

Хотя программа расширяется в разных частях Англии, она еще не попала в другие страны.

Однако вы можете начать придерживаться некоторых из ее принципов уже сейчас. Первым важным шагом является разговор со своим врачом и определение диеты или плана образа жизни, который подходит вам и вашим индивидуальным потребностям. И это может включать в себя добавление в рацион большего количества богатых овощами супов и коктейлей вместо не очень здоровых перекусов.

В конечном итоге эффективность диеты с супом и коктейлем зависит от многих факторов. Разговор с врачом может помочь вам понять связь между вашим здоровьем и пищей, которую вы едите. Кроме того, он может помочь вам узнать о том, как разные продукты питания влияют на ваше тело и как эти практики могут быть полезны для вашего долгосрочного здоровья.

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