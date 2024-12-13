Диетологи рекомендуют: 8 лучших фруктов для похудения

Фрукты - это не только вкусная и полезная еда. По мнению диетологов, они могут быть очень эффективными для похудения и удержания веса.

Наслаждаться вкусными фруктами и худеть - это ли не мечта?

По просьбе Woman`s World диетологи назвали 8 лучших фруктов для похудения, которые и вкусны, и питательны.

Яблоки

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Употребление яблок особенно полезно, если вы пытаетесь потреблять меньше калорий, говорит Крис Мор, доктор философии, сертифицированный диетолог и физиолог. Это потому, что они богаты клетчаткой и водой, которые насыщают вас и удерживают от перекусов, объясняет он.

Физический акт пережевывания хрустящего яблока также может удовлетворить ваше желание что-нибудь съесть, возможно, уменьшая общее количество потребляемой вами пищи, отмечает Мор.

Растворимая клетчатка также полезна для здоровья кишечника и регулирует уровень сахара в крови, что помогает улучшить обмен веществ, добавляет Триста Бест, сертифицированный диетолог.

Ягоды

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Выбирайте сами — черника, клубника, ежевика и малина — все они низкокалорийны, содержат много клетчатки и богаты питательными веществами, говорит Мор. Содержание клетчатки в них помогает замедлить пищеварение и подавляет чувство голода.

Они также полны антиоксидантов, которые уменьшают воспаление и могут помочь улучшить скорость обмена веществ, добавляет Бест.

Брук Майнер, сертифицированный диетолог, отмечает, что ягоды также содержат большое количество полифенолов — растительных соединений, известных тем, что регулируют уровень сахара в крови и способствуют здоровью кишечника.

Полифенолы помогают увеличить выработку аккермансии, ключевого игрока в естественной выработке глюкагоноподобного пептида-1 в вашем организме, который необходим для регулирования обмена веществ и аппетита, говорит Майнер.

Существует множество способов сочетать ягоды с другими питательными веществами, чтобы в полной мере воспользоваться их насыщающим эффектом. Майнер рекомендует посыпать ими обычный греческий йогурт или утреннюю овсянку, чтобы добавить вкус, сладость, удовлетворить тягу к сладкому и клетчатке.

Бананы

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Бананы несколько более калорийны, по сравнению с некоторыми другими фруктами, но они также полны калия и клетчатки, которые помогают вам чувствовать себя сытыми, говорит Мор. Они особенно хороши в качестве перекуса перед тренировкой, потому что могут повысить уровень энергии.

Киви

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Киви — небольшой, но мощный источник питательных веществ. Они богаты витаминами C, K и E, а также клетчаткой и фолиевой кислотой, — говорит Мор.

Они также могут похвастаться низким гликемическим индексом, поэтому они не вызывают резких скачков сахара в крови, помогая поддерживать постоянный уровень энергии и сдерживать тягу к сладкому, объясняет Майнер.

Состоящие на 80 процентов из воды, киви также увлажняют, поддерживают функцию ферментов и потенциально улучшают чувствительность к инсулину, говорит она.

И, как отмечает Бест, в киви есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка, которая улучшает усилия по снижению веса за счет здоровья кишечника и уменьшения вздутия живота.

Ешьте киви с кожурой, чтобы получить еще больше клетчатки и питательных веществ, советует Мор. Киви содержат актинидин — фермент, который помогает переваривать белки, заставляя вас чувствовать себя более сытыми.

Груши

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Одна груша среднего размера содержит около 6 граммов клетчатки, или почти 1/4 рекомендуемой нормы клетчатки в день, объясняет Мор. Они также содержат множество других витаминов и антиоксидантов. Он предлагает есть грушу в качестве перекуса в любое время дня или добавлять ломтики в салат.

Папайя

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Папайя содержит много клетчатки, витамина С и фермента под названием папаин, который помогает пищеварению, что делает ее отличным выбором для контроля аппетита и поддержки обмена веществ, говорит Майнер.

Клетчатка способствует ощущению сытости, в то время как витамин С помогает уменьшить воспаление, которое в противном случае может способствовать накоплению жира и замедлению обмена веществ, говорит она. Всего одна папайя может обеспечить 100 процентов вашей ежедневной потребности в витамине С.

Грейпфрут

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Его хвалят за способность снижать уровень инсулина, грейпфрут поддерживает сбалансированный уровень сахара в крови и способствует сжиганию жира, одновременно уменьшая тягу к сладкой или высококалорийной пище, говорит Майнер. Исследования также показывают, что нарингин, флавоноид, содержащийся в цитрусовых, таких как грейпфрут, может усиливать сжигание жира и способствовать общей потере веса.

Самый простой и эффективный способ насладиться грейпфрутом — есть его свежим, утверждает Майнер. Вы можете разрезать его пополам и вынуть дольки или нарезать на дольки. Добавление щепотки стевии или корицы может усилить его вкус без добавления сахара».

Вишня

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В 1/2 стакана вишни (10-12 шт.) содержится всего около 50-60 калорий. По словам Майнера, вишня — это идеальный перекус, который не нарушит ваши ежедневные цели по калориям. Она также является естественным источником мелатонина, гормона, который помогает регулировать сон. Это косвенно поддерживает усилия по снижению веса, поскольку получение достаточного количества качественного сна имеет решающее значение для снижения веса, потому что недостаточный отдых может нарушить гормоны, регулирующие голод (такие как грелин и лептин), увеличивая тягу к еде и замедляют обмен веществ, говорит Майнер.

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