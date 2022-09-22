Для тех, кто на диете: четыре осенних продукта, которые утоляет тягу к сладкому и помогают похудеть

Употребляя эти низкокалорийные осенние продукты, вы будете чувствовать себя сытыми дольше и вам легче будет отказаться от сладкого.

Многие свежие продукты, включая большинство фруктов и овощей, являются сезонными, и с наступлением холодов они постепенно исчезают с полок супермаркетов и из наших холодильников.

Но, несмотря на это, осень не повод отказываться от принципов здорового питания и начинать бесконтрольно есть мучное и сладкое. Эксперты по питанию и шеф-повар Том Беннет рассказали Еxpress.co.uk о лучших сезонных продуктах для сбалансированного питания.

Свекла

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Свекла доступна в супермаркетах круглый год, но сезон свеклы начинается в октябре. Это отличное дополнение к диете для похудения, так как в ней много клетчатки и мало калорий.

Благодаря высокому содержанию клетчатки она отлично подходит для стимулирования роста полезных бактерий в кишечнике, что необходимо для здоровой пищеварительной системы, поэтому при добавлении свеклы к здоровой диете она может помочь сбросить лишний вес.

Свекла также богата фолиевой кислотой, которая помогает вашим клеткам расти и функционировать. Одна чашка свеклы содержит 3,8 г клетчатки и всего 59 калорий.

Свекла — отличное дополнение к любому салату, особенно в сочетании с фетой или козьим сыром. И эта комбинация может творить чудеса для потери веса, поскольку жирные кислоты в козьем сыре метаболизируются быстрее, чем в коровьем, и чувство насыщения наступает быстрее. В недавнем исследовании обнаружилось, что выбор козьего сыра вместо коровьего помогает людям чувствовать себя менее голодными и в целом меньше есть, что является важным фактором в снижении веса.

Инжир

Сезон инжира начинается в сентябре, этот фрукт отлично удовлетворяет тягу к сладкому, а также обеспечивает людей рядом необходимых витаминов и минералов. Инжир богат витамином А, витамином С, железом и многим другим, а также является отличным источником кальция и калия, которые улучшают плотность костей.

В них довольно мало калорий и много клетчатки, что делает их очень сытными. Включение продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как инжир, в сбалансированную диету может помочь людям оставаться сытыми между приемами пищи и избегать переедания, что может способствовать снижению веса.

Кале

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Еще одна полезная еда для похудения. Эта капуста полна полезных свойств, которые могут помочь людям успешно сбросить лишние килограммы. Суперфуд, сезон которого приходится как раз на сентябрь, содержит очень мало калорий, но у него есть несколько свойств, которые помогают важным функциям организма. Это отличный антиоксидант, который содержит кальций, витамин С, К и железо.

Большое количество бета-каротина и витамина А в капусте кале способствует необходимому росту всех тканей организма, а это означает, что потребление капусты может способствовать здоровью вашей кожи и волос.

Тыква

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Тыква традиционно ассоциируется у нас с осенью. Она также помогает людям похудеть и избавиться от жира на животе естественным путем. В питательном отношении тыква очень богата витаминами и не содержит холестерина, натрия и жиров, поэтому эксперты рекомендуют добавлять ее в диеты для похудения.

Тыкву можно использовать как для острых, так и для сладких блюд, это идеальное дополнение к осеннему пирогу или прекрасное дополнение к сытному супу в прохладные дни.

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