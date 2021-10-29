Еда – как медитация: диетолог рассказала о сознательном похудении

Диетолог Наталья Самойленко рассказала о новой программе похудения и назвала основные правила сознательного питания.

Врач-диетолог и постоянный эксперт "Сніданку з 1+1" — Наталья Самойленко — представила свою программу сознательного похудения WELLNESS SAMOYLENKO & MIROTEL.

Философия программы: еда – как медитация, привлекающая все органы чувств. Диетолог рассматривает пищу через призму гормонов и правильного сочетания продуктов. А для лучшего эффекта она подключает все органы ощущений, даже – слух.

Теперь в самом центре известнейшего бальнеологического курорта Украины – в отеле MIROTEL RESORT & SPA в Трускавце, можно будет не только отдохнуть и оздоровиться, но и похудеть без вреда для здоровья.

"Это научная диета в очень красивом городе, в жемчужине нашей Украины. Здесь горы, воздух, лечебная вода", – говорит Самойленко.

Наталья Самойленко

Философия Наталии: еда — не просто горючее для нашего организма.

"Для меня лично еда это наслаждение, хорошее настроение. А если брать основную специфику моей деятельности, то еда для меня это основной инструмент лечения. С помощью пищи мы можем создавать невероятные эффекты в организме", — отметила диетолог.

Чтобы этого добиться, Самойленко с командой учитывают все нюансы. Важно не просто правильно сочетать продукты, а еще есть их в правильное время, согласно биоритмам организма. Так наша гормональная система будет здорова. Кроме того, большую роль играет то, как мы едим.

"Когда мы видим еду, нам визуально нравится, как она выглядит, мы чувствуем ее аромат, вкус, текстуру, температуру. И это все как медитация. Это очень хорошо влияет на процесс пищеварения", — сказала Наталья.

Блюда по программе Натальи Самойленко

К тому же во время еды привлечены многие органы ощущений. Программа активирует еще и слух.

Известный украинский композитор, музыкант-виртуоз Евгений Хмара написал для программы похудения от Самойленко уникальную композицию – "Мелодию стройности".

Евгений Хмара

"Она невероятная, она легкая, как перышко. Она действительно ассоциируется с легкостью, со стройностью", – говорит Наталья.

Сам композитор уверен, что музыка влияет на организм.

"Процесс похудения идет из головы. Имеет значение то, как мы настраиваемся.

Еще с 50-х годов прошлого века японский ученый делал эксперименты над водой. Как разная музыка оказывает влияние на молекулярном уровне на структуру воды. Мы с вами состоим на 60 процентов из воды. И то, что мы слушаем, не может не влиять на нас", – рассказал музыкант.

"Мелодию стройности" Евгений Хмара написал легко.

Евгений Хмара

"Я сел на студии и эта мелодия сразу пришла. Она действительно легкая. Ее можно сравнить с весенними лугами, зеленой травой, легким ветерком, уже теплым, но это еще не лето", — добавил Евгений.

Диетолог Самойленко советует для употребления выбирать здоровые продукты. Нужно откладывать телефон, есть не спеша, чувствовать все ароматы и вкусы – таковы основные правила сознательного питания. Еда может быть мощной силой, которая делает нас здоровее и счастливее.

Блюдо по программе Натальи Самойленко

Блюдо по программе Натальи Самойленко

Диетолог Наталья Самойленко о новой программе похудения, которая задействует все органы чувств

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