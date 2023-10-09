Эффективное похудение без чувства голода: в чем секрет неизменной популярности грейпфрутовой диеты

Грейпфрутов диета перый раз вошла в моду еще в 80-е год прошлого века. С тех пор она еще не однажды переживала всплески популярности. И это не случайно.

На протяжении десятилетий грейпфрктовая диета диета то входит, то выходит из моды. Вот и сейчас она внезапно стала снова актуальной.

Woman’s World знакомит читателей с обновленной версией классической грейпфрутовой диеты и рассказывает, почему она все еще актуальна. Новую жизнь старой диете подарила Келлианн Петруччи - сертифицированный врач-натуропат и эксперту по питанию.

Что такое грейпфрутовая диета

В прошлых грейпфрутовых диетах особое внимание уделялось цитрусовым и ничему другому, но, в отличие от версий 80-х годов, которые включали лишь грейпфрут и черный кофе, новая диета более щадящая и не заставит вас все время бороться с чувством голода. Чтобы максимизировать пользу от цитрусовых, доктор Петруччи предлагает людям, сидящим на диете, дополнить рацион неограниченным количеством овощей, а также полезными порциями белка, ускоряющего обмен веществ, противовоспалительных зерновых и натуральных жиров, убивающих голод. Этот здоровый образ питания не только поможет вам сбросить лишние килограммы, но и поможет снизить риск сердечных заболеваний, диабета и многого другого.

Главное правило: съедайте половинку грейпфрута с каждым приемом пищи. При этом вы сами можете выбрать, когда есть грейпфрут: до еды или после. Правда, если вы склонны к изжоге, доктор Петруччи советует есть грейпфрут все же после еды, а не до, чтобы другие продукты смягчали его кислотность.

Как грейпфрутовая диета способствует похудению

Исследования показывают, что соединение под названием нуткатон, которое создает неповторимый аромат грейпфрута, может значительно уменьшить чувство голода, стимулировать обмен веществ и ускорить потерю веса. Нооткатон настолько перспективен, что привлек внимание фармацевтических компаний. Однако доктор Петруччи говорит, что цельный грейпфрут может принести больше пользы, чем добавка. Заслуга принадлежит множеству соединений, содержащихся в фруктах, включая изрядную дозу витамина С, который, как показывают исследования, ускоряет метаболизм на 30 процентов.

В чем секрет популярности грейпфрутовой диеты / Фото: Credits

Как грейпфрут сжигает жир

Нооткатон — не единственное соединение в грейпфруте, которое может помочь с потерей веса: антиоксидант под названием нарингенин придает фрукту горечь, а исследование показывает, что это вещество может заставить печень расщеплять больше жира. Нарингенин дает результаты, аналогичные тем, которые были вызваны длительными периодами голодания или диетами с низким содержанием углеводов. В ходе исследований также выяснилось, что это соединение обладает противовоспалительным, противораковым, антибактериальным и противогрибковым действием.

Грейпфрут сжигает жир на животе

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition, ликопин — пигмент розового и красного грейпфрута — повышает уровень гормона, уплощающего живот, под названием адипонектин.

Кроме того, питательные вещества в грейпфруте, включая все содержащиеся в нем антиоксиданты и клетчатку, значительно снижают уровень гормона инсулина, помогая тем, кто регулярно ест грейпфруты, терять больше веса, чем те, кто их не ест.

Что можно есть на грейпфрутовой диете

Доктор Петруччи отмечает, что если есть одни грейпфруты, долго просидеть на одних грейпфрутов у вас не получится, потому что, кроме всего прочего, вас постоянно будет преследовать чувство голода.

По словам доктора Петруччи, питательные вещества в продуктах работают вместе, ускоряя сжигание жира до максимально возможного уровня». Например, овощи, богатые белком и антиоксидантами, помогают еще больше повысить метаболизм. Антиоксиданты и натуральные жиры также помогают успокоить воспалительные процессы в нашем организме, связанные с медленным обменом веществ. Белок имеет ключевое значение, поскольку питательные вещества насыщают вас и способствуют формированию мышечной массы. Кроме того, исследования показывают, что употребление большего количества белка может легко ускорить обмен веществ, помочь вам сжигать больше калорий и укротить аппетит.

Из злаков доктор Петруччи рекомендует выбрать киноа и полбу - древние злаки, которые, в отличие от пшеницы, кукурузы и большинства современных зерновых, не были генетически модифицированы. Доктор считает, что организм реагирует на них гораздо лучше. Одна из главных причин заключается в том, что древние зерна также помогают предотвратить скачки уровня сахара в крови и воспаления, которые могут привести к накоплению жира на животе, тяге к еде и вздутию живота.

План грейпфрутовой диеты

Если вы хотите сесть на грейпфрутов диету, доктор Петруччи рекомендует обязательно пить много воды и по желанию можно добавлять к блюдам низкокалорийные добавки (специи, уксус, подсластитель с нулевой калорийностью). И, естественно, прежде чем следовать этому плану, посоветуйтесь со своим врачом.

Составьте свой собственный план питания на грейпфрутовой диете. При каждом приеме пищи съедайте половину грейпфрута и неограниченное количество некрахмалистых овощей. На завтрак добавьте порцию продуктов, богатых белком и натуральным жиром, например, яиц или чиа. На обед придерживайтесь овощей и полезных жиров. На ужин смешайте белок, овощи, жир и одну чашку вареной киноа или полбы. Продолжайте употреблять половинку грейпфрута в большинстве приемов пищи в течение нескольких недель.

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