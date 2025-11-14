Ела все, включая десерт, и похудела: диетолог рассказала, как питалась во время менопаузы

Женщина на кухне / © Credits

Увеличение веса — распространенный симптом менопаузы. На самом деле, большинство из нас набирает около двух килограммов во время менопаузы, а 20 процентов женщин набирают 4,5 килограмма или более.

Это ничего личного; даже если ваш образ жизни остается неизменным, колебания гормонов и естественное уменьшение мышечной массы из-за старения, вероятно, добавят несколько килограммов к весу, как и меньшая регулярная физическая активность. Неудивительно, что так много из нас пытаются выяснить, как похудеть во время менопаузы.

Хорошая новость: увеличение веса не является неизбежным — или необратимым. Активный образ жизни и здоровое питание могут помочь предотвратить набор веса и избавиться от любых нежелательных килограммов.

Чтобы узнать, как это сделать, Woman`sWorld обратились к Элизабет Уорд, зарегистрированному диетологу. Она раскрыла секреты того, как она потеряла более 60 процентов веса, набранного во время менопаузы, а также рассказала о ежедневном рационе, который помог ей достичь своих целей в отношении здоровья.

Как диетолог, посещающий спортзал пять дней в неделю, Уорд ожидала, что сможет избежать типичной прибавки веса во время менопаузы. Но в итоге она набрала восемь килограммов, большинство из которых — вокруг живота.

«Я действительно не ожидала набрать вес», — говорит Уорд. «Видимо, я думала, что каким-то образом застрахована, потому что я зарегистрированный диетолог и знаю, как работает организм. Оказывается, я ошибалась и не смогла перехитрить свое тело».

«Я твердо убеждена, что для успешного контроля веса нужно включать любимые продукты», — говорит Элизабет Уорд

В течение нескольких месяцев Уорд смогла сбросить пять из этих восьми килограммов, пересмотрев свой рацион и пищевые привычки (при этом регулярно занимаясь физической активностью умеренной интенсивности).

«Мне пришлось переосмыслить состав макронутриентов в моем рационе, общий уровень активности в течение дня, когда я потребляла больше всего калорий, свои привычки перекусов и то, сколько я бездумно ела в течение дня», — объясняет Уорд. «Я начала есть больше еды с большим количеством белка и клетчатки, что входило в мой лимит калорий».

Что Уорд ест за день, чтобы избежать увеличения веса во время менопаузы

Независимо от того, хотите ли вы поддерживать здоровый вес в начале менопаузы или сбросить несколько килограммов, заимствование некоторых проверенных стратегий Ворд может значительно облегчить дела. Вот что она обычно ест за день:

Завтрак: сытное, высококалорийное сочетание

Одним из главных изменений, которые Уорд внесла в свои пищевые привычки, чтобы похудеть во время менопаузы, было начало дня с более сытного завтрака.

«Мой завтрак содержит около 650 калорий, что может шокировать женщин, которые экономят на утреннем приеме пищи», — говорит Уорд. «Честно говоря, мне понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к такому большому количеству пищи, но это давало мне ощущение сытости на несколько часов и предотвращало бездумное переедание».

Типичный завтрак для Ворд включает цельнозерновые хлопья — смесь овсянки с семенами чиа, фруктами и обезжиренным молоком. Она также наслаждается большой чашкой кофе с обезжиренным молоком. Этот завтрак содержит около 17 граммов клетчатки и 25 граммов белка, двух питательных веществ, которые способствуют похудению, объясняет Ворд.

Обед: сочетание белка и полезных жиров

На обед Уорд обычно готовит сэндвич из цельнозернового хлеба, двух чайных ложек майонеза и белка, такого как банка тунца, сто граммов вареной курицы или индейки. Она также ест к нему кусочек фрукта. «Я ем цельнозерновые продукты в основном, потому что исследования показывают, что замена рафинированных зерен на цельнозерновые помогает контролировать вес, — объясняет Уорд, поэтому это разумная стратегия похудения во время менопаузы».

Днем она может взять здоровую, сбалансированную закуску, чтобы удовлетворить тягу к еде перед ужином. «Горсть фисташек — один из моих любимых перекусов, поскольку они содержат полноценный растительный белок, полезные для сердца жиры и клетчатку», — говорит Уорд. Все это облегчает похудение во время менопаузы, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ужин: приоритет белка, зерновых и овощей

На ужин Уорд придерживается простого рациона, сочетая белок с большим количеством цельного зерна и овощей — все это важно для похудения во время менопаузы. В среднем за день она съедает 100 г лосося, креветок или курицы, ½ стакана вареной киноа или цельнозерновой пасты и один-два стакана вареных овощей, таких как жареная брокколи или цветная капуста.

«Растворимая клетчатка, которая содержится в овсянке и других цельнозерновых продуктах, употребление зерен, фруктов, фисташек, овощей, бобовых и семян чиа связано со снижением риска накопления жира на животе со временем, именно поэтому мой план питания полон этих продуктов», — рассказывает Уорд.

Десерт: Темный шоколад для победы

Последний совет: не исключайте радость из своего рациона — это лишь сделает вас более склонными к перееданию. «Я твердо убеждена, что вы должны включить продукты, которые любите, для успешного контроля веса», — рекомендует Уорд. «Нет никакой причины исключать всю радость из своего рациона ради лучшего здоровья» и потери веса во время менопаузы и после нее.»

Именно по этой причине Уорд обычно берет кусочек темного шоколада на десерт, а не тянется к более обработанным альтернативам еды на полке. «Я съедаю кусочек темного шоколада каждый день, а не какой-то заменитель шоколада с низким содержанием жира или без жира», — говорит Уорд. «Я пробовала замороженные батончики с низким содержанием жира и замороженный йогурт с низким содержанием жира, но они не были сытными. Поэтому я ела их больше, а это означало, что я ела больше калорий! Удовольствие имеет значение».

Если во время менопаузы у вас возникают проблемы с лишним весом, вам следует посоветоваться со своим врачом и сбалансировать свой рацион.