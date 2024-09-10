Эмоциональное переедание: почему возникает тяга к отдельным продуктам и как с ней справиться

Если вам удастся избавиться от эмоционального питания, ваши отношения с едой станут более здоровыми, что обязательно качественно отразится на вашем самочувствии и фигуре.

Переход к еде и закускам для утоления голода, а не для утешения или поощрения себя, может быть непростым. Но жизнь в гармонии со своим телом и питание полезными блюдами принесет много радости и удовольствия.

Эмоциональное питание чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Оно может вызывать чувство стыда и вины, особенно если оно приводит к перееданию и набору веса. Важно знать, что это не ваша вина и может быть вызвано различными факторами, включая все: от напряженного рабочего дедлайна до ощущения себя непринужденной в романтических отношениях и давления занятого современного образа жизни. Woman&Home обратились к экспертам, чтобы они объяснили распространенные причины, по которым это может произойти.

Они также поделились своими лучшими советами о том, как найти баланс в еде и развить уверенность в себе — отделив аппетит, который является просто желанием есть, от настоящих сигналов голода. Более того, они расскажут, как улучшить свое питание; включая лучшие полезные закуски и как отразить определенную тягу к еде. Но речь идет не о том, чтобы отказывать себе и искать, как перестать есть шоколад, а о том, чтобы подпитывать себя таким образом, чтобы вы чувствовали себя хорошо.

Что такое эмоциональное питание и почему оно возникает

Существует ряд причин, по которым вы можете страдать от эмоционального обжорства. Мы часто едим, чтобы изменить то, как мы себя чувствуем, утверждает доктор Ария Кэмпбелл-Данеш, поведенческий психолог, специализирующаяся на контроле веса. По его словам мы более мотивированы есть, если нам грустно, мы злимся и скучаем, или в качестве награды.

Однако это выходит за рамки эмоций. Человеческий аппетит призван регулировать количество пищи, необходимое нашему организму, объясняет он. Однако в обществе, в котором нас бомбардируют рекламой продуктов питания и продуктами с высоким содержанием сахара, разработанными для поощрения чрезмерного потребления, мы не находимся в безопасности.

Наша современная жизнь также значительно затрудняет осознанное питание, которое фокусируется на полном присутствии во время потребления пищи. Семейные обязанности, отношения и рабочие требования означают, что время приема пищи часто принижается по важности, отмечает доктор Кэмпбелл-Данеш. Мы пропускаем приемы пищи, едим в машине и съедаем сэндвич, проверяя электронную почту. Все это способствует перееданию.

Также могут происходить гормональные изменения, особенно если вы проходите через перименопаузу или менопаузу. Снижение уровня эстрогена и прогестерона вызывает повышенную тягу к сладкому, — отмечает доктор Мэрилин Гленвилл - ведущий диетолог Великобритании, специализирующийся на женском здоровье. Это может быть одной из нескольких причин набора веса при менопаузе. Также может быть, что ваш уровень лептина, гормона, который играет ключевую роль в чувстве голода, не сбалансирован. Если вы заканчиваете есть, но все еще голодны, то виноватым может быть лептин. После того как мы поели, наше тело должно сообщать нам, что мы сыты, отправляя лептин из наших жировых запасов, чтобы сообщить нам, что нужно прекратить пополнять запасы. Но если что-то пойдет не так с нашим балансом лептина, то мы будем хотеть есть весь день. Если это вам знакомо, обратитесь за советом к врачу, который может рекомендовать вам сделать анализ крови.

Как остановить эмоциональное переедание

Эмоциональное переедание / Фото: Credits

Самый простой способ прекратить эмоциональное обжорство — это восстановить связь с естественной системой аппетита вашего организма, утверждает доктор Кэмпбелл-Данеш. Чем больше мы можем смотреть в сторону еды, когда мы голодны, и останавливаться, когда мы сыты, тем меньше вероятность того, что мы переедим. Для большинства людей это приведет к трем приемам пищи — и одному или двум перекусам — в день. Это лишь некоторые из способов научиться есть меньше, при этом правильно насыщаясь.

Переход на богатую клетчаткой диету также может помочь. Она выводит токсины и гормоны из организма и дольше сохраняет чувство сытости», — говорит Беннетт. Хорошими источниками являются цельнозерновые макароны, цельные зерна, темные листовые овощи, коричневый рис и помидоры. Кроме того, не бойтесь жиров. Он рекомендует полезные жиры, богатые полезными свойствами омега-3, такие как лосось, орехи, авокадо, кокосы и оливки. Независимо от содержимого вашей тарелки, вы должны питаться правильно и не допускать дефицита питательных веществ.

Какие закуски не навредят здоровью и помогут справиться с перееданием

Эмоциональное переедание

Доктор Кэмпбелл-Данеш рекомендует употреблять «настоящую» еду, а не «здоровые» батончики, чтобы замедлить высвобождение энергии и предотвратить скачки сахара в крови. Вот несколько полезных кулинарных идей:

Половина раздавленного авокадо на одном ломтике хлеба

Перец и цуккини с хумусом

Одно яйцо-пашот с копченым лососем

Нарезанное яблоко с ложкой орехового масла

Финики, фаршированные грецкими орехами и пеканами

Греческий йогурт со свежей малиной и черникой

О чем говорят наши пищевые пристрастия

Эмоциональное переедание / Фото: Credits

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