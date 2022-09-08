Это поможет вам похудеть: как избавиться от тяги к перекусам

Вы недавно съели на завтрак большую тарелку хлопьев с молоком или два тоста с маслом и вареньем, почему же уже к 11 часам вам хочется чем-то перекусить и как можно с этим бороться, рассказывает доктор.

Выпить чай с печеньем, съесть бутерброд с сыром или булочку между завтраком и обедом или между обедом и ужином - вроде бы не большое прегрешение, но на самом деле регулярные перекусы не добавляют нам ни здоровья, ни стройности.

Почему же у нас возникает потребность что-то съесть спустя всего пару часов после приема пищи и как бороться с этой вредной привычкой, доктор Майкл Мосли рассказал Еxpress.co.uk.

Многие продукты считаются ключевыми для сбалансированного питания, но доктор Майкл Мосли подчеркнул важность употребления достаточного количества белка. Польза от употребления в пищу этого важнейшего микроэлемента безгранична, и диетолог подчеркивает, что его достаточное потребление способствует снижению веса.

Почему у нас преждевременно возникает чувство голода

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Основной движущей силой человеческого аппетита являются недостаток белка - именно его нехватка в рационе человека вызывает тягу к еде.

Если вы едите яйца или рыбу на завтрак, вы остаетесь сытыми до обеда. Но если съедаете такое же количество калорий в виде хлопьев или тостов, к середине утра вам хочется перекусить.

Яйца, рыба, мясо и тофу богаты белком и могут помочь нарастить мышцы, ферменты и большую часть инфраструктуры организма. Употребление белка в достаточном количестве абсолютно необходимо для роста и восстановления.

Сколько белка нужно потреблять в день

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Рекомендации по потреблению белка составляют около 50 г в день, но доктор считает, что этого недостаточно. Нам нужно потреблять от 15 до 20 процентов наших ежедневных калорий в виде белка. Это составляет около 100 граммов белка, если вы потребляете от 2000 до 2500 калорий в день.

После 60 лет потребление белка нужно увеличивать, потому что в этом возрасте тело менее способно поглощать и использовать его.

Чтобы подтвердить свои утверждения, доктор использовал в качестве примера эксперимент двух ведущих австралийских ученых, профессора Дэвида Раубенхаймера и профессора Стива Симпсона, которые обнаружили, что 22 здоровых добровольца, сидя на диете с низким содержанием белка, начинали потреблять ежедневно на 210 калорий больше, что, естественно, вело к набору веса.

Добровольцы также сообщали о том, что через пару часов после завтрака с низким содержанием белка они чувствовали себя более голодными, несмотря на то, что потребляли то же количество калорий, что и в дни с высоким содержанием белка.

Что такое белковый рычаг

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Гипотеза "белкового рычага" профессора Раубенхаймера и профессора Симпсона предполагает, что основная причина, по которой люди прибавляют в весе, заключается в том, что они питаются ультрапереработанными продуктами, богатыми жирами и углеводами, но содержащими совсем мало белка.

"Если вы не получаете достаточного количества белка в своем рационе, у вас разовьется тяга к еде, и вы будете переедать в бессознательной попытке достичь критически важных белковых показателей", — утверждает доктор Мосли.

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